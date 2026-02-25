Фонд гарантування шукає інвесторів Мотор-банку та ПІН-банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкриті конкурси із залучення інвесторів та приймаючих банків для виведення з ринку двох неплатоспроможних установ — АТ « Мотор-Банк » та АТ «ПІБ». Про це йдеться у повідомленні Фонду від 24 лютого.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Пошук інвестора

«Попри те, що ці банки мають дещо спільне — зокрема, на момент визнання їх неплатоспроможними обидва перебували у державній власності, куди були передані внаслідок застосування санкційних механізмів, по кожному із них оголошено окремий конкурс. Для нас ключове — знайти та реалізувати максимально ефективний сценарій врегулювання для кожної установи. Остаточне рішення ухвалюватиметься за принципом найменших витрат та з урахуванням інтересів вкладників і кредиторів цих банків. Запрошуємо інвесторів та приймаючі банки долучатися до конкурсів», — сказала Вікторія Степанець, заступниця директора-розпорядника Фонду.

Читайте також: НБУ відніс Мотор-Банк і Перший інвестиційний банк до категорії неплатоспроможних

Законодавством передбачено кілька можливих механізмів врегулювання:

передача всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючому банку (p&a);

створення та продаж перехідного банку (bridge bank);

продаж інвестору банку в цілому.

Що потрібно для участі в конкурсах

Ознайомитися з умовами, оприлюдненими на сайті Фонду.

У визначені строки (до 27.02.2026) подати заявку про зацікавленість у конкурсі.

Підписати договір про нерозголошення, отримати доступ до кімнат даних і провести власний аналіз фінансового стану банку, який зацікавив.

Фінальний етап — підготувати та подати конкурсну пропозицію.

Хто може взяти участь

Взяти участь у конкурсах можуть усі банки України та особи, попередньо кваліфіковані Національним банком України.

Детальніше ознайомитись з умовами конкурсів, зокрема строками подання заявок, можна на сайті Фонду за посиланням: