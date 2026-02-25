Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив відкриті конкурси із залучення інвесторів та приймаючих банків для виведення з ринку двох неплатоспроможних установ — АТ «Мотор-Банк» та АТ «ПІБ». Про це йдеться у повідомленні Фонду від 24 лютого.
Фонд гарантування шукає інвесторів Мотор-банку та ПІН-банку
Пошук інвестора
«Попри те, що ці банки мають дещо спільне — зокрема, на момент визнання їх неплатоспроможними обидва перебували у державній власності, куди були передані внаслідок застосування санкційних механізмів, по кожному із них оголошено окремий конкурс. Для нас ключове — знайти та реалізувати максимально ефективний сценарій врегулювання для кожної установи. Остаточне рішення ухвалюватиметься за принципом найменших витрат та з урахуванням інтересів вкладників і кредиторів цих банків. Запрошуємо інвесторів та приймаючі банки долучатися до конкурсів», — сказала Вікторія Степанець, заступниця директора-розпорядника Фонду.
Законодавством передбачено кілька можливих механізмів врегулювання:
- передача всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючому банку (p&a);
- створення та продаж перехідного банку (bridge bank);
- продаж інвестору банку в цілому.
Що потрібно для участі в конкурсах
- Ознайомитися з умовами, оприлюдненими на сайті Фонду.
- У визначені строки (до 27.02.2026) подати заявку про зацікавленість у конкурсі.
- Підписати договір про нерозголошення, отримати доступ до кімнат даних і провести власний аналіз фінансового стану банку, який зацікавив.
- Фінальний етап — підготувати та подати конкурсну пропозицію.
Хто може взяти участь
Взяти участь у конкурсах можуть усі банки України та особи, попередньо кваліфіковані Національним банком України.
Детальніше ознайомитись з умовами конкурсів, зокрема строками подання заявок, можна на сайті Фонду за посиланням:
