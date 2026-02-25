Multi від Мінфін
25 лютого 2026, 13:17

Stripe веде переговори про поглинання PayPal

Stripe розглядає можливість поглинання PayPal повністю або частково, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Переговори знаходяться на початковій стадії, і жодних гарантій угоди наразі немає.

Stripe розглядає можливість поглинання PayPal повністю або частково, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Як відреагував ринок

Ринок відреагував моментально: акції PayPal (PYPL) того ж дня зросли на 6,74% і завершили торги на рівні 47,02 дол.

Втім, це не змінює загальної картини — з початку року папери втратили майже 20%, а від піку 2021 року, коли котирування перевищували 300 доларів, вони обвалилися на 85%.

Оцінка Stripe злетіла до $159 млрд

Примітно, що інформація про можливу угоду з'явилася того ж дня, коли Stripe оголосила про тендерну пропозицію акцій співробітникам та акціонерам, оцінивши себе у $159 млрд — на 74% вище, ніж рік тому.

Серед інвесторів, які беруть участь у викупі акцій, — Andreessen Horowitz та Thrive Capital. Компанія, заснована братами Патріком та Джоном Коллісоном, залишається одним з найбільш дорогих приватних технологічних підприємств у світі.

Президент Stripe Джон Коллісон прокоментував ситуацію з PayPal в інтерв'ю Bloomberg: «У PayPal, очевидно, були важкі кілька років, а ринок суттєво змінився з появою Apple Pay, Google Pay та всього іншого». При цьому він додав, що не може обговорювати гіпотетичні сценарії злиття та поглинання.

PayPal втрачає позиції

Проблеми PayPal добре відомі ринку. Компанія зіткнулася з жорсткою конкуренцією з боку платіжних сервісів Apple Pay та Google Pay, вбудованих безпосередньо у смартфони. До цього додалися промахи у фінансовій звітності та зміна керівництва: новий генеральний директор Енріке Лорес, який раніше очолював HP, розпочне роботу 1 березня після відставки Алекса Крісса. Ринкова капіталізація PayPal зараз становить близько $40 млрд — на тлі $159 млрд у Stripe це дуже контрастно.

Стейблкоїни як точка перетину

Обидві компанії активно розвивають напрямок стейблкоїнів, що робить потенційне об'єднання особливо цікавим з погляду криптовалютного ринку. PayPal запустила власний стейблкоїн PYUSD у 2023 році, і його ринкова капіталізація вперше перевищила $4 млрд 14 лютого.

Stripe, у свою чергу, розвиває платформу для стейблкоїнів Bridge: 17 лютого вона отримала умовне схвалення Управління контролера грошового обігу (OCC) на роботу як національний трастовий банк федерального рівня. Рахунки на основі стейблкоїнів Stripe почала пропонувати глобально ще у травні 2025 року.

Якщо угода все ж таки відбудеться, об'єднана структура може зайняти вагомі позиції на ринку стейблкоїнів та цифрових платежів. Переговори поки що носять попередній характер, і обидві компанії від офіційних коментарів утрималися.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
