Головне за тиждень: НБУ знизив ставку, ФРС її не змінила. Євро рекордно зросло

Європейська валюта продовжує стрімко дорожчати, долаючи нові психологічні бар'єри. Національний банк України вперше в історії встановив офіційний курс євро вище рівня 51 гривня. Наразі історичний максимум євро встановлений на позначці 51, 24 грн.

Валютні гойдалки в Україні: НБУ пояснив причини коливань гривні

Наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року в Україні спостерігалося послаблення гривні, яке мало переважно сезонний та ситуативний характер.

Трамп обрав Кевіна Ворша наступним головою ФРС, але його ще має затвердити Сенат

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що номінує колишнього члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Кевіна Ворша на посаду нового голови ФРС. Якщо його кандидатуру затвердить Сенат, Ворш замінить Джерома Пауелла, чий термін повноважень спливає у травні 2026 року.