Головні фінансові новини тижня, 26−30 січня.
Головне за тиждень: НБУ знизив ставку, ФРС її не змінила. Євро рекордно зросло
НБУ знизив облікову ставку до 15%
Правління Національного банку ухвалило рішення про зниження облікової ставки на 0,5 п.п до 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 29 січня. «Зниження облікової ставки з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку. НБУ і надалі гнучко реагуватиме на зміни в розподілі ризиків», — зазначив Пишний.
Офіційний курс євро вперше перетнув позначку 51 гривня
Європейська валюта продовжує стрімко дорожчати, долаючи нові психологічні бар'єри. Національний банк України вперше в історії встановив офіційний курс євро вище рівня 51 гривня. Наразі історичний максимум євро встановлений на позначці 51, 24 грн.
Валютні гойдалки в Україні: НБУ пояснив причини коливань гривні
Наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року в Україні спостерігалося послаблення гривні, яке мало переважно сезонний та ситуативний характер.
Трамп обрав Кевіна Ворша наступним головою ФРС, але його ще має затвердити Сенат
Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що номінує колишнього члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Кевіна Ворша на посаду нового голови ФРС. Якщо його кандидатуру затвердить Сенат, Ворш замінить Джерома Пауелла, чий термін повноважень спливає у травні 2026 року.
ФРС залишила ставку без змін. Як відреагували ринки
ФРС зберегла ставку у діапазоні 3,5−3,75%, йдеться у повідомленні на сайті регулятора. Рішення повністю відповідає очікуванням економістів та учасників ринку.
Золото вперше в історії зросло до $5 600 на тлі падіння долара
Вартість золота подолала історичну психологічну позначку, піднявшись майже до $5 600 за тройську унцію. Основними драйверами ралі стали слабкий американський долар та занепокоєння інвесторів щодо майбутньої незалежності Федеральної резервної системи (ФРС) США.
Коментарі