Трамп обрав Кевіна Ворша наступним головою ФРС, але його ще має затвердити Сенат

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2026, 15:22

Трамп обрав Кевіна Ворша наступним головою ФРС, але його ще має затвердити Сенат

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що номінує колишнього члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Кевіна Ворша на посаду нового голови ФРС. Якщо його кандидатуру затвердить Сенат, Ворш замінить Джерома Пауелла, чий термін повноважень спливає у травні 2026 року. Про це повідомляє Reuters 30 січня.

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що номінує колишнього члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Кевіна Ворша на посаду нового голови ФРС.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Центральний кастинг» пройшов успішно

У своїй заяві в соціальних мережах Трамп не скупився на компліменти:

«Я знаю Кевіна вже давно і не маю сумнівів, що він увійде в історію як один із великих голів ФРС, можливо, найкращий. Крім усього іншого, він ідеально підходить на цю роль, і він ніколи вас не підведе».

Це рішення стало кульмінацією багатомісячного «публічного кастингу», під час якого потенційні кандидати, серед яких були радник Білого дому Кевін Гассетт та фінансист Рік Рідер, змагалися за прихильність президента, виступаючи на телебаченні з критикою поточної політики ФРС.

Чого очікувати від Ворша

Кевін Ворш, 55-річний юрист та економіст Стенфордського університету, відомий як давній критик нинішнього керівництва ФРС. Він підтримує ключові вимоги Трампа:

  • Глибоке зниження ставок: Ворш публічно погоджувався з президентом, що ФРС має активніше знижувати вартість запозичень. Він вважає, що регулятор недооцінює потенціал штучного інтелекту у боротьбі з інфляцією через зростання продуктивності.
  • Реформа ФРС: Кандидат виступає за зменшення впливу центробанку на економіку, скорочення його балансу та послаблення банківських регуляцій.

  • «Зміна режиму»: Ворш планує кардинально змінити підхід до управління монетарною політикою, перенаправляючи надлишкову ліквідність із фінансових ринків у реальну економіку через зниження ставок.

Реакція ринків та політичні баталії

Фондові ринки відреагували на новину стриманим оптимізмом, скоротивши попередні втрати. Інвестори бачать у Ворші прихильника низьких ставок, але водночас вважають його менш радикальним варіантом порівняно з іншими претендентами.

Однак шлях до крісла голови ФРС може бути непростим. Воршу доведеться пройти затвердження в Сенаті на тлі безпрецедентного тиску Трампа на незалежність центробанку (включно з кримінальним розслідуванням проти Пауелла). Деякі сенатори-республіканці, зокрема Том Тілліс, вже заявили, що не підтримають жодного кандидата від президента, доки триває це розслідування.

Існує також інтрига з Джеромом Пауеллом: навіть втративши посаду голови, він може залишитися рядовим членом Ради керуючих ФРС, щоб захистити інституцію від політичного захоплення.

Хто такий Кевін Ворш?

Кевін Ворш вже працював у ФРС з 2006 по 2011 рік. Тоді він був головним комунікатором між центробанком та Волл-стріт під час фінансової кризи 2008 року. Хоча він підтримував антикризові заходи Бена Бернанке, згодом Ворш висловлював занепокоєння, що друк грошей (кількісне пом'якшення) може викликати інфляцію, і подав у відставку.

Цікаво, що Трамп розглядав кандидатуру Ворша ще під час свого першого терміну, але тоді вибір впав на Пауелла. Тепер же Ворш, маючи тісні зв'язки з Волл-стріт (він працював з легендарним інвестором Стенлі Дракенміллером) та родиною Рона Лаудера (соратника Трампа), отримав другий шанс очолити найвпливовіший фінансовий орган світу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами