Трамп обрав Кевіна Ворша наступним головою ФРС, але його ще має затвердити Сенат

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що номінує колишнього члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Кевіна Ворша на посаду нового голови ФРС. Якщо його кандидатуру затвердить Сенат, Ворш замінить Джерома Пауелла, чий термін повноважень спливає у травні 2026 року. Про це повідомляє Reuters 30 січня.

«Центральний кастинг» пройшов успішно

У своїй заяві в соціальних мережах Трамп не скупився на компліменти:

«Я знаю Кевіна вже давно і не маю сумнівів, що він увійде в історію як один із великих голів ФРС, можливо, найкращий. Крім усього іншого, він ідеально підходить на цю роль, і він ніколи вас не підведе».

Це рішення стало кульмінацією багатомісячного «публічного кастингу», під час якого потенційні кандидати, серед яких були радник Білого дому Кевін Гассетт та фінансист Рік Рідер, змагалися за прихильність президента, виступаючи на телебаченні з критикою поточної політики ФРС.

Чого очікувати від Ворша

Кевін Ворш, 55-річний юрист та економіст Стенфордського університету, відомий як давній критик нинішнього керівництва ФРС. Він підтримує ключові вимоги Трампа:

Глибоке зниження ставок: Ворш публічно погоджувався з президентом, що ФРС має активніше знижувати вартість запозичень. Він вважає, що регулятор недооцінює потенціал штучного інтелекту у боротьбі з інфляцією через зростання продуктивності.

Реформа ФРС: Кандидат виступає за зменшення впливу центробанку на економіку, скорочення його балансу та послаблення банківських регуляцій.

«Зміна режиму»: Ворш планує кардинально змінити підхід до управління монетарною політикою, перенаправляючи надлишкову ліквідність із фінансових ринків у реальну економіку через зниження ставок.

Реакція ринків та політичні баталії

Фондові ринки відреагували на новину стриманим оптимізмом, скоротивши попередні втрати. Інвестори бачать у Ворші прихильника низьких ставок, але водночас вважають його менш радикальним варіантом порівняно з іншими претендентами.

Однак шлях до крісла голови ФРС може бути непростим. Воршу доведеться пройти затвердження в Сенаті на тлі безпрецедентного тиску Трампа на незалежність центробанку (включно з кримінальним розслідуванням проти Пауелла). Деякі сенатори-республіканці, зокрема Том Тілліс, вже заявили, що не підтримають жодного кандидата від президента, доки триває це розслідування.

Існує також інтрига з Джеромом Пауеллом: навіть втративши посаду голови, він може залишитися рядовим членом Ради керуючих ФРС, щоб захистити інституцію від політичного захоплення.

Хто такий Кевін Ворш?

Кевін Ворш вже працював у ФРС з 2006 по 2011 рік. Тоді він був головним комунікатором між центробанком та Волл-стріт під час фінансової кризи 2008 року. Хоча він підтримував антикризові заходи Бена Бернанке, згодом Ворш висловлював занепокоєння, що друк грошей (кількісне пом'якшення) може викликати інфляцію, і подав у відставку.

Цікаво, що Трамп розглядав кандидатуру Ворша ще під час свого першого терміну, але тоді вибір впав на Пауелла. Тепер же Ворш, маючи тісні зв'язки з Волл-стріт (він працював з легендарним інвестором Стенлі Дракенміллером) та родиною Рона Лаудера (соратника Трампа), отримав другий шанс очолити найвпливовіший фінансовий орган світу.