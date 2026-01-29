ФРС залишила ставку без змін. Як відреагували ринки

ФРС зберегла ставку у діапазоні 3,5−3,75%, йдеться у повідомленні на сайті регулятора. Рішення повністю відповідає очікуванням економістів та учасників ринку.

Чому ФРС залишила ставку без змін

«Доступні індикатори дозволяють припустити, що економічна активність розширюється певними темпами. Приріст числа робочих місць залишився низьким, безробіття показало деякі ознаки стабілізації. Інфляція залишається дещо підвищеною», — заявив Федрезерв. Невизначеність щодо економічного прогнозу також залишається підвищеною, вважає він.

Проти збереження ставки виступили два члени Федерального комітету з операцій на відкритому ринку ФРС (FOMC) — Стівен Міран і Крістофер Уоллер, які входять до Ради управляючих регулятора. Вони підтримували скорочення ставки на чверть процентного пункту.

«Нормалізація нашої грошово-кредитної політики повинна допомогти стабілізації ринку праці, одночасно дозволивши інфляції відновити тенденцію до зниження в напрямку цільового рівня 2% після того, як пройде ефект від підвищення мит», — заявив голова ФРС Джером Пауелл.

Реакція ринку

Інвестори стримано сприйняли рішення ФРС. Індекс широкого ринку S&P 500 та індекс «блакитних фішок» Dow Jones незабаром після публікації повідомлення регулятора знижувалися в межах 0,1%, Nasdaq Composite додавав 0,2%. Індекс компаній малої капіталізації Russell 2000 падав на 0,2%. Потім під час прес-конференції Пауелла, S&P 500 і Dow зуміли перейти до незначного зростання.

Що кажуть аналітики

ФРС, ймовірно, розпочала «продовжену паузу» з огляду на високу економічну активність та ознаки стабілізації ринку праці, зазначив аналітик Goldman Sachs Asset Management Кай Хей у викладі Bloomberg. «Однак ми очікуємо на відновлення пом'якшення (грошово-кредитної політики) пізніше цього року, оскільки уповільнення інфляції дозволяє провести ще два „нормалізаційні“ скорочення (ставок), щоб повернути їх на нейтральний, за медіанною думкою FOMC, рівень», — зазначив Хей.

«Прес-конференція Пауелла відобразила позитивнішу оцінку американської економіки, яка підтверджує, що пауза в циклі пом'якшення грошово-кредитної політики може виявитися тривалою. З іншого боку, це також підтверджує циклічно підтримуючий контекст для долара, але його рух на початку року не надто пов'язаний із короткостроковими фундаментальними показниками, тому потенціал до зростання може бути обмеженим та недовгим», — вважає аналітик Bloomberg Intelligence Одрі Чайлд-Фріман.

Що важливо інвесторам

Інвестори зараз більшою мірою зосереджені на корпоративній звітності та стані економіки, ніж на рішеннях ФРС, зазначає MarketWatch.

«Зараз у ФРС мало причин знижувати ставку», — заявив головний інвестиційний директор Resonate Wealth Partners Алекс Джуліано. За його словами, волатильність на ринку може посилитися в середині року — у міру того, як ринок адаптуватиметься до його риторики та курсу нового глави ФРС.

Інвестори найчастіше надають надмірне значення кожному слову голови ФРС, вважає керівник інвестиційної стратегії SoFi Ліз Томас.

За її словами, ФРС, по суті, лише пояснює, на які дані вона спирається, що в них виглядає позитивно або насторожує, і як це відбивається на рішенні щодо ставки. Хоча інші інститути дають порівняно точні прогнози, статус ФРС змушує інвесторів приділяти їй особливу увагу.