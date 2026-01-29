Multi від Мінфін
(8,9K+)
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
29 січня 2026, 8:00

ФРС залишила ставку без змін. Як відреагували ринки

ФРС зберегла ставку у діапазоні 3,5−3,75%, йдеться у повідомленні на сайті регулятора. Рішення повністю відповідає очікуванням економістів та учасників ринку.

ФРС зберегла ставку у діапазоні 3,5−3,75%, йдеться у повідомленні на сайті регулятора.
Фото: голова ФРС Джером Пауелл

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому ФРС залишила ставку без змін

«Доступні індикатори дозволяють припустити, що економічна активність розширюється певними темпами. Приріст числа робочих місць залишився низьким, безробіття показало деякі ознаки стабілізації. Інфляція залишається дещо підвищеною», — заявив Федрезерв. Невизначеність щодо економічного прогнозу також залишається підвищеною, вважає він.

Проти збереження ставки виступили два члени Федерального комітету з операцій на відкритому ринку ФРС (FOMC) — Стівен Міран і Крістофер Уоллер, які входять до Ради управляючих регулятора. Вони підтримували скорочення ставки на чверть процентного пункту.

«Нормалізація нашої грошово-кредитної політики повинна допомогти стабілізації ринку праці, одночасно дозволивши інфляції відновити тенденцію до зниження в напрямку цільового рівня 2% після того, як пройде ефект від підвищення мит», — заявив голова ФРС Джером Пауелл.

Реакція ринку

Інвестори стримано сприйняли рішення ФРС. Індекс широкого ринку S&P 500 та індекс «блакитних фішок» Dow Jones незабаром після публікації повідомлення регулятора знижувалися в межах 0,1%, Nasdaq Composite додавав 0,2%. Індекс компаній малої капіталізації Russell 2000 падав на 0,2%. Потім під час прес-конференції Пауелла, S&P 500 і Dow зуміли перейти до незначного зростання.

Що кажуть аналітики

ФРС, ймовірно, розпочала «продовжену паузу» з огляду на високу економічну активність та ознаки стабілізації ринку праці, зазначив аналітик Goldman Sachs Asset Management Кай Хей у викладі Bloomberg. «Однак ми очікуємо на відновлення пом'якшення (грошово-кредитної політики) пізніше цього року, оскільки уповільнення інфляції дозволяє провести ще два „нормалізаційні“ скорочення (ставок), щоб повернути їх на нейтральний, за медіанною думкою FOMC, рівень», — зазначив Хей.

«Прес-конференція Пауелла відобразила позитивнішу оцінку американської економіки, яка підтверджує, що пауза в циклі пом'якшення грошово-кредитної політики може виявитися тривалою. З іншого боку, це також підтверджує циклічно підтримуючий контекст для долара, але його рух на початку року не надто пов'язаний із короткостроковими фундаментальними показниками, тому потенціал до зростання може бути обмеженим та недовгим», — вважає аналітик Bloomberg Intelligence Одрі Чайлд-Фріман.

Що важливо інвесторам

Інвестори зараз більшою мірою зосереджені на корпоративній звітності та стані економіки, ніж на рішеннях ФРС, зазначає MarketWatch.

«Зараз у ФРС мало причин знижувати ставку», — заявив головний інвестиційний директор Resonate Wealth Partners Алекс Джуліано. За його словами, волатильність на ринку може посилитися в середині року — у міру того, як ринок адаптуватиметься до його риторики та курсу нового глави ФРС.

Інвестори найчастіше надають надмірне значення кожному слову голови ФРС, вважає керівник інвестиційної стратегії SoFi Ліз Томас.

За її словами, ФРС, по суті, лише пояснює, на які дані вона спирається, що в них виглядає позитивно або насторожує, і як це відбивається на рішенні щодо ставки. Хоча інші інститути дають порівняно точні прогнози, статус ФРС змушує інвесторів приділяти їй особливу увагу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
