НБУ знизив облікову ставку до 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення про зниження облікової ставки на 0,5 п.п до 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 29 січня.

Рішення правління

«Правління Національного банку України вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, ураховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням. Зниження облікової ставки з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку. НБУ і надалі гнучко реагуватиме на зміни в розподілі ризиків», — зазначив Пишний.

Нагадаємо

23 жовтня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

11 вересня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

24 липня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

17 квітня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

6 березня правління Нацбанку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних.

23 січня 2025 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

12 грудня 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.