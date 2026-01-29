Правління Національного банку ухвалило рішення про зниження облікової ставки на 0,5 п.п до 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 29 січня.
29 січня 2026, 14:05
НБУ знизив облікову ставку до 15%
Рішення правління
«Правління Національного банку України вирішило розпочати цикл помʼякшення процентної політики, ураховуючи стійке зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням. Зниження облікової ставки з 30 січня 2026 року з 15,5% до 15% узгоджується з приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики й водночас підтримає економіку. НБУ і надалі гнучко реагуватиме на зміни в розподілі ризиків», — зазначив Пишний.
Нагадаємо
- 23 жовтня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.
- 11 вересня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.
- 24 липня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.
- 17 квітня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.
- 6 березня правління Нацбанку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних.
- 23 січня 2025 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.
- 12 грудня 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
Джерело: Мінфін
