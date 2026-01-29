Валютні гойдалки в Україні: НБУ пояснив причини коливань гривні

Наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року в Україні спостерігалося послаблення гривні, яке мало переважно сезонний та ситуативний характер. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу з монетарної політики, 29 січня, коментуючи поточну ситуацію на валютному ринку.

Що відбувалося з курсом

За його словами, ключовим фактором тиску на гривню стали значні бюджетні видатки у грудні 2025 року — близько 93 млрд грн, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Це традиційно підвищує попит на іноземну валюту, насамперед на долар США.

Додатковим чинником стало виплачування так званих «13-х зарплат» і річних премій, що також стимулювало зростання попиту на валюту з боку населення.

Окремо в НБУ звертають увагу на вплив воєнних ризиків. Через масовані атаки рф на енергетичну інфраструктуру Україна була змушена наростити імпорт енергетичного обладнання, пального та електроенергії, що посилило валютний попит. Паралельно через погодні умови зменшилася валютна пропозиція з боку агросектору, який готується до посівної кампанії.

Водночас НБУ наголошує: ситуація на валютному ринку залишається контрольованою.

«Ми почали рік на рівні 42,35 грн за долар. Під впливом сукупності чинників у січні курс сягнув 43,41 грн, що означало девальвацію приблизно 2,5%. Однак протягом останніх восьми днів ми спостерігаємо ревальвацію. Така динаміка є закономірною для кінця року та початку січня», — зазначив Гелетій.

Що відбувається з євро та доларом

Коментуючи міжнародний контекст, у НБУ вказують, що основними драйверами коливань курсу є:

геополітична ситуація;

тарифні «війни» США;

динаміка японської єни, яка перебуває у фазі ревальвації.

Крім того, суттєвий вплив на валютні ринки матимуть рішення Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку щодо облікових ставок. За словами Гелетія, існує потенціал для звуження спредів між ставками ФРС і ЄЦБ. Наразі котирування пари долар/євро перебуває поблизу рівня 1,1950−1,20.

Для України ключовою курсоутворюючою валютою залишається долар США, і НБУ надалі здійснюватиме валютні інтервенції саме в доларі. Регулятор також запевняє, що міжнародні резерви перебувають на задовільному рівні.

Довіра населення зростає

Попри девальваційні тенденції першої половини січня, Нацбанк фіксує позитивний сигнал з боку готівкового ринку. Середньоденний чистий попит на валюту в готівковому сегменті суттєво знизився порівняно з минулим роком.

Якщо в січні 2025 року цей показник становив близько 56 млн доларів, то на початку 2026 року — близько 35 млн доларів. У НБУ розцінюють це як свідчення зростання довіри населення до національної валюти.