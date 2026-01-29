Multi від Мінфін
29 січня 2026, 16:15

Валютні гойдалки в Україні: НБУ пояснив причини коливань гривні

Наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року в Україні спостерігалося послаблення гривні, яке мало переважно сезонний та ситуативний характер. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу з монетарної політики, 29 січня, коментуючи поточну ситуацію на валютному ринку.

Наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року в Україні спостерігалося послаблення гривні, яке мало переважно сезонний та ситуативний характер.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відбувалося з курсом

За його словами, ключовим фактором тиску на гривню стали значні бюджетні видатки у грудні 2025 року — близько 93 млрд грн, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Це традиційно підвищує попит на іноземну валюту, насамперед на долар США.

Додатковим чинником стало виплачування так званих «13-х зарплат» і річних премій, що також стимулювало зростання попиту на валюту з боку населення.

Окремо в НБУ звертають увагу на вплив воєнних ризиків. Через масовані атаки рф на енергетичну інфраструктуру Україна була змушена наростити імпорт енергетичного обладнання, пального та електроенергії, що посилило валютний попит. Паралельно через погодні умови зменшилася валютна пропозиція з боку агросектору, який готується до посівної кампанії.

Водночас НБУ наголошує: ситуація на валютному ринку залишається контрольованою.

«Ми почали рік на рівні 42,35 грн за долар. Під впливом сукупності чинників у січні курс сягнув 43,41 грн, що означало девальвацію приблизно 2,5%. Однак протягом останніх восьми днів ми спостерігаємо ревальвацію. Така динаміка є закономірною для кінця року та початку січня», — зазначив Гелетій.

Що відбувається з євро та доларом

Коментуючи міжнародний контекст, у НБУ вказують, що основними драйверами коливань курсу є:

  • геополітична ситуація;
  • тарифні «війни» США;
  • динаміка японської єни, яка перебуває у фазі ревальвації.

Крім того, суттєвий вплив на валютні ринки матимуть рішення Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку щодо облікових ставок. За словами Гелетія, існує потенціал для звуження спредів між ставками ФРС і ЄЦБ. Наразі котирування пари долар/євро перебуває поблизу рівня 1,1950−1,20.

Читайте також: ФРС залишила ставку без змін. Як відреагували ринки

Для України ключовою курсоутворюючою валютою залишається долар США, і НБУ надалі здійснюватиме валютні інтервенції саме в доларі. Регулятор також запевняє, що міжнародні резерви перебувають на задовільному рівні.

Довіра населення зростає

Попри девальваційні тенденції першої половини січня, Нацбанк фіксує позитивний сигнал з боку готівкового ринку. Середньоденний чистий попит на валюту в готівковому сегменті суттєво знизився порівняно з минулим роком.

Якщо в січні 2025 року цей показник становив близько 56 млн доларів, то на початку 2026 року — близько 35 млн доларів. У НБУ розцінюють це як свідчення зростання довіри населення до національної валюти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
bosyak
bosyak
29 січня 2026, 18:26
#
Тобто в лютому всі чинники на яки посилається нбу вже не будуть впливати на курс. :) Подивимось курс в лютому…
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
29 січня 2026, 19:24
#
Ничего не будет влиять на курс, ЗВР велики как никогда, только вот почему в бюджете курс среднегодовой заложен 45.7? Возможно наш бюджет это ИПСО! Нужно доверять только главе НБУ который в декабре тут на минфине рассказывал что гривна она из лучших валют мира и все надо хранить не в крипте, не в золоте, не в долларе, не в акциях, а именно в гривне. Иначе — вы зраднык и не працюете на пэрэмогу.
+
0
bosyak
bosyak
29 січня 2026, 20:24
#
ЗВР зараз, такій самий як місяць тому, але гривні сходила і вверх і вниз. Висновок ЗВР ні до чого, поки ще. «лучших валют мира» — взагалі то так і є. Навіть $ -20% с травня зробив.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
29 січня 2026, 18:42
#
В начале 26-го спрос на валюту снизился по сравнению с началом 25-го? Да просто у людей денег хватает только на вечно растущие тарифы и цены на продукты!!! Народ уже начал брать кредиты на покупку продуктов!!!
+
0
bosyak
bosyak
29 січня 2026, 20:26
#
«люди» яким не вистачає коштів на життя ніяк не впливають на курс.
+
0
youknow
youknow
29 січня 2026, 19:22
#
Просто воно заробляє кошти на маржі, як керуючий проходом проливу))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
