28 січня 2026, 13:03

Золото вперше в історії перевищило $5 300 на тлі падіння долара

У середу, 28 січня, вартість золота подолала історичну психологічну позначку, піднявшись вище $5 300 за тройську унцію. Основними драйверами ралі стали слабкий американський долар та занепокоєння інвесторів щодо майбутньої незалежності Федеральної резервної системи (ФРС) США. Про це повідомляє Reuters.

Золото вперше в історії перевищило $5 300 на тлі падіння долара
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Головні цифри ринку:

  • Спотове золото: підскочило на 1,7%, зафіксувавши абсолютний максимум на рівні $5 311,31.
  • Золоті ф'ючерси (лютий): зросли на 3,7% до $5 271,70.
  • Річна динаміка: лише з початку 2026 року дорогоцінний метал додав у ціні понад 20%.

Чому золото стрімко дорожчає?

Аналітики виділяють кілька критичних факторів, що штовхають ціни вгору.

Тиск Трампа на ФРС. Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром оголосить ім'я нового голови ФРС, і висловив очікування, що відсоткові ставки підуть вниз після зміни керівництва. Ринок сприймає це як сигнал про можливу втрату регулятором незалежності.

Слабкий долар. Індекс долара США коливається поблизу мінімумів за останні чотири роки. Оскільки золото торгується в доларах, його знецінення робить метал дешевшим і привабливішим для іноземних покупців.

Зміна світового порядку. Аналітики зазначають, що зростання золота — це не просто реакція на тривогу, а ознака того, що довіра до глобальної монетарно-фіскальної системи слабшає.

Читайте також: Долар впав до найнижчого рівня за чотири роки на тлі зростання ризиків у США

Прогнози: $6 000 вже не за горами?

Експерти Deutsche Bank припускають, що за умови збереження високого інвестиційного попиту золото може досягти позначки $6 000 за унцію вже цього року.

Попри рекордні ціни, роздрібний попит у Шанхаї та Гонконгу залишається високим, що підкріплюється спекулятивним інтересом з боку приватних інвесторів.

Читайте також: Інвестори скуповують золото, побоюючись краху валют: Deutsche Bank радить згадати уроки Генріха VIII

Ситуація з іншими дорогоцінними металами

  • Срібло після досягнення рекорду у $117,69 в понеділок, стабілізувалося на рівні $112,82 (зростання на 60% з початку року).
  • Платина торгується на рівні $2 644,35 за тройську унцію.
  • Паладій зріс до $1 935,57.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
