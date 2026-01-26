Європейська валюта продовжує стрімко дорожчати, долаючи нові психологічні бар'єри. Національний банк України вперше в історії встановив офіційний курс євро вище рівня 51 гривня.
26 січня 2026, 16:56
Офіційний курс євро вперше перетнув позначку 51 гривня
Стрімке зростання з початку року
Згідно з оновленими даними Нацбанку, офіційний курс євро на вівторок, 27 січня, зафіксовано на рівні 51,0647 грн.
Динаміка національної валюти демонструє суттєве ослаблення відносно євро. Лише за понеділок європейська валюта додала у ціні 41 копійку. Якщо ж порівнювати з початком року, то стрибок виглядає ще більш відчутним: 1 січня курс становив 49,79 грн. Тобто менш ніж за місяць євро подорожчав на 1,27 грн.
Ситуація з доларом
Офіційний курс долара США на 27 січня встановлено на рівні 43,1253 грн, що навіть на 1 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.
