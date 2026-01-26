Офіційний курс євро вперше перетнув позначку 51 гривня

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стрімке зростання з початку року

Згідно з оновленими даними Нацбанку, офіційний курс євро на вівторок, 27 січня, зафіксовано на рівні 51,0647 грн.

Динаміка національної валюти демонструє суттєве ослаблення відносно євро. Лише за понеділок європейська валюта додала у ціні 41 копійку. Якщо ж порівнювати з початком року, то стрибок виглядає ще більш відчутним: 1 січня курс становив 49,79 грн. Тобто менш ніж за місяць євро подорожчав на 1,27 грн.

Ситуація з доларом

Офіційний курс долара США на 27 січня встановлено на рівні 43,1253 грн, що навіть на 1 копійку менше, ніж попереднього банківського дня.

