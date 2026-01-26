Головне за понеділок: золото по $5000, євро по 51 грн

Європейська валюта продовжує стрімко дорожчати, долаючи нові психологічні бар'єри. Національний банк України вперше в історії встановив офіційний курс євро вище рівня 51 гривня.

«Київстар» не купує Comfy — ЗМІ

Видання «Forbes Україна» написало, що українська компанія «Київстар» купує великого ритейлера — COMFY. Угоду начебто мали закрити цього тижня. Редакція Scroll.media і кілька опитаних учасників ринку певні — саме такого формату угоди не буде ні цього тижня, ні через місяць: «Київстар» не купує COMFY.

Європа остаточно прощається з російським газом: ЄС затвердив план повної заборони до 2027 року