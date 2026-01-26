Головні фінансові новини за понеділок, 26 січня.
Головне за понеділок: золото по $5000, євро по 51 грн
Офіційний курс євро вперше перетнув позначку 51 гривня
Європейська валюта продовжує стрімко дорожчати, долаючи нові психологічні бар'єри. Національний банк України вперше в історії встановив офіційний курс євро вище рівня 51 гривня.
«Київстар» не купує Comfy — ЗМІ
Видання «Forbes Україна» написало, що українська компанія «Київстар» купує великого ритейлера — COMFY. Угоду начебто мали закрити цього тижня. Редакція Scroll.media і кілька опитаних учасників ринку певні — саме такого формату угоди не буде ні цього тижня, ні через місяць: «Київстар» не купує COMFY.
Європа остаточно прощається з російським газом: ЄС затвердив план повної заборони до 2027 року
Країни-члени Європейського Союзу ухвалили історичне рішення, яке ставить крапку в епосі енергетичної залежності від Москви. Рада ЄС офіційно затвердила регламент, що передбачає повну поетапну відмову від імпорту російського газу — як трубопровідного, так і скрапленого.
Золота лихоманка: ціна металу вперше перевищила $5 000 за унцію
У понеділок, 26 січня, ціна на золото зросла до рекордно високого рівня понад $5000 за унцію, продовживши історичне зростання, оскільки інвестори нарощували свої кошти в цей безпечний актив на тлі зростаючої геополітичної невизначеності.
Три пенсії замість однієї: в Україні готують нову пенсійну реформу
Українці у майбутньому отримуватимуть три пенсії замість однієї. Кабмін вже працює над реформою. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та нацєдності Денис Улютін. Наразі, за словами Улютіна, навіть за однакового стажу роботи і рівня зарплати, українці отримують різні пенсії. А трирівнева система має це виправити та збалансувати ситуацію.
