26 січня 2026, 14:06

«Київстар» не купує Comfy — ЗМІ

Видання «Forbes Україна» написало, що українська компанія «Київстар» купує великого ритейлера — COMFY. Угоду начебто мали закрити цього тижня. Редакція Scroll.media і кілька опитаних учасників ринку певні — саме такого формату угоди не буде ні цього тижня, ні через місяць: «Київстар» не купує COMFY.

Видання «Forbes Україна» написало, що українська компанія «Київстар» купує великого ритейлера — COMFY.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чутки про купівлю

Чутки про те, що така угода можлива, зʼявились влітку 2025 року — приблизно у серпні. Втім, це все було у форматі початкових переговорів, а у «Київстар» на носі була інша угода — з GigaCloud.

Окрім того, як стверджує одне з джерел на ринку, «Київстар» ходить і дивиться взагалі на всіх, до кого тільки може дотягнутись", COMFY була однією з таких компаній на кого «дивились».

Читайте також: «Київстар» може придбати Comfy

Чому ж не дійшли до угоди?

Перша причина — контроль. Forbes писав з посиланням на свої джерела, що «покупець» погодиться на міноритарну частку, а у COMFY хочуть зберегти контроль. «Київстар» ніколи не погоджується на подібне, компанія купує виключно контрольні пакети акцій:

  • Контрольна частка Helsi у першій угоді і далі повний викуп всього.
  • Майже повний контроль над Uklon.
  • 80%+ ще не закритої угоди з GigaCloud.

Не буває, щоб «Київстар» купував щось без повного контролю і максимальної підзвітності менеджерів Олександру Комарову, президенту компанії.

Друга причина — гроші. За даними Scroll.media, «Київстар» пропонував за всю компанію $150 млн. Всі опитані інвестбанкіри на ринку, що мають авторитет і залучені у велику кількість угод, певні: COMFY не коштує $300-$350 млн. «Там які мультиплікатори не бери, оцінка компанії не може мати таких значень», — додає співрозмовник редакції.

Втім, скільки за компанію заплатять — стільки вона і коштує, тому у нашому випадку важлива не оцінка, а політика M&A-команди «Київстар». І вона після угоди з Uklon виходить з того, що платити потрібно мінімум: кейс того, як Uklon вмить здорожчав на десятки відсотків, колись стане частиною якогось курсу в бізнес-школах.

Позиція «Київстар» досить жорстка (це не означає, що правильна) у переговорах і саме вартість — причина, по якій компанії, наприклад, не вдалось домовитись з сервісом BUKI. І не вдасться з COMFY — платити значну премію на настільки складному ринку і в умовах повномасштабної війни «Київстар» просто не стане.

До того ж сьогодні «Київстару» потрібен маркетплейс, а не класичний ритейл. У COMFY його немає, а його створення зайняло б роки і ще додаткові значні інвестиції. Приклад monobank та мономаркет показує, що навіть маючи величезні ресурси та лояльну базу, створити маркетплейс важко. Саме тому компанії більше підійшла б, наприклад, Rozetka, на яку, редакція певна, теж дивились (тому чекаємо новин, що скоро купують і їх).

Та варто зауважити, що велику угоду ми таки можемо побачити: COMFY дійсно веде переговори з кількома компаніями про можливий продаж всієї компанії чи лише частки.

По ринку вже кілька тижнів активно циркулюють чутки про велику польську компанію, що веде переговори з COMFY. Редакції Scroll.media достеменно відомо й про українського гравця, який націлений на «намберван з техніки та гаджетів».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
zevs1
zevs1
26 січня 2026, 14:21
#
Так вот для чего поднимают тарифы.
