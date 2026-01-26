Українці у майбутньому отримуватимуть три пенсії замість однієї. Кабмін вже працює над реформою. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім'ї та нацєдності Денис Улютін.
Три пенсії замість однієї: В Україні готують нову пенсійну реформу
В чому ідея
Ідея полягає в тому, щоб розбити виплати на три складові:
- солідарна система,
- спеціальні пенсії,
- накопичувальна частина.
Наразі, за словами Улютіна, навіть за однакового стажу роботи і рівня зарплати, українці отримують різні пенсії. А трирівнева система має це виправити та збалансувати ситуацію.
Солідарна пенсія
Солідарна пенсія має залежати від внесків в солідарну систему. І за такого підходу, наприклад, пенсія вчителя із стажем 40 років зросте десь в півтора-два рази.
«Чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію. І вона буде значно вища, ніж зараз», — сказав він.
Також може бути базова виплата, яка має покрити потреби тих людей, у яких немає достатнього страхового стажу.
«Вона буде визначатись бюджетом на відповідний рік і в ідеалі має забезпечити базовий прожитковий мінімум», — сказав Улютін та уточнив, що наразі прожитковий мінімум у розмірі 2595 гривень не є фактичним.
Професійна (спеціальна) пенсія
За планом Кабміну, існуючі спецпенсії залишаться, але вони не мають платитися з солідарної системи.
«Ти можеш вийти раніше на пенсію, якщо у тебе пільговий стаж, але до загального пенсійного віку з солідарної системи ти нічого не отримаєш. Виплати будуть тільки з професійної частини», — додав міністр.
За його словами, мають бути створені умови, коли буде враховуватися і професійний стаж, і загальний.
«По факту, ми рахуємо не роки проведення в професії, а суму коштів, які ти сплатив за цей час. Ми переходимо до іншого підходу формування пенсій. Пенсія — це те, що ти заробив», — наголосив міністр.
Щоб спеціальні пенсії перевести в професійні, треба щонайменше 13 років, якщо почати з 2026 або навіть з 2027 року.
Накопичувальна пенсія
Третій елемент реформи — добровільно накопичувальна пенсія. Ця частина не має бути обов’язковою.
Для накопичувального фонду, наприклад, вже з 2027 року можна почати робити відрахування додатково до ЄСВ, який платиться у солідарну систему.
«Ви можете від цього відмовитись. Але це призведе до того, що ваша пенсія буде на більш низькому рівні», — пояснив Улютін.
