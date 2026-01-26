Multi від Мінфін
26 січня 2026, 8:52

Три пенсії замість однієї: В Україні готують нову пенсійну реформу

Українці у майбутньому отримуватимуть три пенсії замість однієї. Кабмін вже працює над реформою. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики, сім'ї та нацєдності Денис Улютін.

Українці у майбутньому отримуватимуть три пенсії замість однієї.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В чому ідея

Ідея полягає в тому, щоб розбити виплати на три складові:

  • солідарна система,
  • спеціальні пенсії,
  • накопичувальна частина.

Наразі, за словами Улютіна, навіть за однакового стажу роботи і рівня зарплати, українці отримують різні пенсії. А трирівнева система має це виправити та збалансувати ситуацію.

Солідарна пенсія

Солідарна пенсія має залежати від внесків в солідарну систему. І за такого підходу, наприклад, пенсія вчителя із стажем 40 років зросте десь в півтора-два рази.

«Чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то все одно в кінці отримає нормальну пенсію. І вона буде значно вища, ніж зараз», — сказав він.

Також може бути базова виплата, яка має покрити потреби тих людей, у яких немає достатнього страхового стажу.

«Вона буде визначатись бюджетом на відповідний рік і в ідеалі має забезпечити базовий прожитковий мінімум», — сказав Улютін та уточнив, що наразі прожитковий мінімум у розмірі 2595 гривень не є фактичним.

Професійна (спеціальна) пенсія

За планом Кабміну, існуючі спецпенсії залишаться, але вони не мають платитися з солідарної системи.

«Ти можеш вийти раніше на пенсію, якщо у тебе пільговий стаж, але до загального пенсійного віку з солідарної системи ти нічого не отримаєш. Виплати будуть тільки з професійної частини», — додав міністр.

За його словами, мають бути створені умови, коли буде враховуватися і професійний стаж, і загальний.

«По факту, ми рахуємо не роки проведення в професії, а суму коштів, які ти сплатив за цей час. Ми переходимо до іншого підходу формування пенсій. Пенсія — це те, що ти заробив», — наголосив міністр.

Щоб спеціальні пенсії перевести в професійні, треба щонайменше 13 років, якщо почати з 2026 або навіть з 2027 року.

Накопичувальна пенсія

Третій елемент реформи — добровільно накопичувальна пенсія. Ця частина не має бути обов’язковою.

Для накопичувального фонду, наприклад, вже з 2027 року можна почати робити відрахування додатково до ЄСВ, який платиться у солідарну систему.

«Ви можете від цього відмовитись. Але це призведе до того, що ваша пенсія буде на більш низькому рівні», — пояснив Улютін.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+45
BigBend
BigBend
26 січня 2026, 9:28
#
Тепер ті, хто все життя платить пенсії нинішнім «пенсіонерам» з 15 роками робочого стажу свою пенсію ніколи не отримають.
+
+43
korvin29
korvin29
26 січня 2026, 9:32
#
На пенсию нужно самому собирать, не надеясь на государство. Пенсионные накопления нужно делать так, чтоб государство Украина до них не смогло никак добраться.
+
+28
Bart Simpson
Bart Simpson
26 січня 2026, 9:56
#
МММ
+
+13
TAN72
TAN72
26 січня 2026, 10:08
#
Кто захочет работать в белую если отдать надо половину не за … собачий.
+
0
zevs1
zevs1
26 січня 2026, 10:34
#
Какова Продолжительность жизни в Украине при проведению данных пенсионных расчётов.
