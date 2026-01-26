Європа остаточно прощається з російським газом: ЄС затвердив план повної заборони до 2027 року

Країни-члени Європейського Союзу ухвалили історичне рішення, яке ставить крапку в епосі енергетичної залежності від Москви. Рада ЄС офіційно затвердила регламент, що передбачає повну поетапну відмову від імпорту російського газу — як трубопровідного, так і скрапленого. Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.

Графік повної блокади

Нові правила вступають у дію через шість тижнів після публікації, проте Євросоюз обрав стратегію «м'якої сили», щоб не спровокувати шок на ринках. Для існуючих контрактів передбачено перехідний період.

Остаточні дедлайни виглядають так:

Початок 2027 року: повна заборона на імпорт російського скрапленого газу (LNG).

Осінь 2027 року: повне ембарго на трубопровідний газ.

Міністр енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру Майкл Даміанос прокоментував це рішення так:

«Відсьогодні енергетичний ринок ЄС стане сильнішим, стійкішим та більш диверсифікованим. Ми відмовляємося від згубної залежності від російського газу і робимо важливий крок у дусі солідарності та співпраці на шляху до автономного Енергетичного союзу».

Жорсткі штрафи та контроль

Щоб уникнути обходу санкцій, ЄС запроваджує сувору систему перевірки походження палива перед його впуском на ринок. За порушення нових правил передбачені драконівські фінансові покарання:

Для фізичних осіб — щонайменше €2,5 млн.

Для компаній — мінімум €40 млн, або 3,5% від їхнього загального світового річного обороту (залежно від того, що більше).

Диверсифікація та екстрені заходи

До 1 березня 2026 року країни ЄС зобов'язані підготувати національні плани заміщення російського палива. Компанії повинні повідомити владу про всі чинні контракти з постачальниками з РФ.

Водночас Брюссель залишив «аварійний вихід». У випадку оголошення надзвичайної ситуації, якщо енергетичній безпеці країн-членів загрожуватиме реальна небезпека, Єврокомісія має право призупинити дію заборони на термін до чотирьох тижнів.