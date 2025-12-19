«Київстар» може придбати Comfy

Найбільший мобільний оператор України «Київстар» визначив для себе два пріоритетні напрямки для майбутніх інвестицій: фінансові технології (фінтех) та електронну комерцію. У рамках цієї стратегії телекомунікаційна компанія розпочала діалог щодо можливого поглинання одного з лідерів ринку побутової техніки та електроніки — мережі Comfy. Про це повідомляє Forbes Ukraine, 19 грудня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі переговорного процесу

За інформацією джерел з інвестиційного сектору та топменеджменту ринку онлайн-ритейлу, обговорення потенційної угоди триває ще із середини літа. Інсайдери стверджують, що мережа Comfy вже тривалий час відкрита до продажу. Основною причиною називають те, що власник компанії Станіслав Роніс постійно проживає за межами України та займається розбудовою великого бізнесу за кордоном.

Водночас співрозмовники наголошують, що перемовини перебувають на дуже ранній стадії. Навіть за умови досягнення принципової згоди між сторонами, процедура закриття такої масштабної угоди є складною і може тривати близько двох років.

Реакція бізнесу та позиції Comfy

Офіційно сторони поки що не підтверджують факт переговорів. У пресслужбі «Київстар» відмовилися від розгорнутих коментарів, назвавши цю інформацію «ринковими чутками». Представники Comfy на запит журналістів на момент публікації не відповіли.

Варто зазначити, що Comfy позиціює себе як гравець № 2 на українському ринку електронної комерції (e-commerce). Масштаби бізнесу підтверджуються наступними цифрами:

Мережа: станом на 1 грудня 2025 року налічує 115 магазинів.

Команда: у компанії працює 4700 співробітників.

Вклад в економіку: за 2024 рік ритейлер сплатив до бюджету 2 млрд грн податків та зборів.

Додатковий контекст: Стратегія побудови екосистеми

Нова стратегія

Це не перша спроба «Київстару» вийти за межі надання послуг зв'язку та інтернету. Компанія системно реалізує стратегію перетворення з класичного телеком-оператора на цифрову екосистему. Зокрема, у серпні 2022 року «Київстар» придбав контрольну частку в найбільшому медичному сервісі України — Helsi. Це дозволило оператору закріпитися у сфері цифрової медицини. Придбання великого ритейлера логічно продовжує цей шлях, дозволяючи компанії диверсифікувати джерела прибутку.