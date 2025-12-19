«Київстар» може придбати Comfy

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 грудня 2025, 13:54

«Київстар» може придбати Comfy

Найбільший мобільний оператор України «Київстар» визначив для себе два пріоритетні напрямки для майбутніх інвестицій: фінансові технології (фінтех) та електронну комерцію. У рамках цієї стратегії телекомунікаційна компанія розпочала діалог щодо можливого поглинання одного з лідерів ринку побутової техніки та електроніки — мережі Comfy. Про це повідомляє Forbes Ukraine, 19 грудня.

Найбільший мобільний оператор України «Київстар» визначив для себе два пріоритетні напрямки для майбутніх інвестицій: фінансові технології (фінтех) та електронну комерцію.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі переговорного процесу

За інформацією джерел з інвестиційного сектору та топменеджменту ринку онлайн-ритейлу, обговорення потенційної угоди триває ще із середини літа. Інсайдери стверджують, що мережа Comfy вже тривалий час відкрита до продажу. Основною причиною називають те, що власник компанії Станіслав Роніс постійно проживає за межами України та займається розбудовою великого бізнесу за кордоном.

Водночас співрозмовники наголошують, що перемовини перебувають на дуже ранній стадії. Навіть за умови досягнення принципової згоди між сторонами, процедура закриття такої масштабної угоди є складною і може тривати близько двох років.

Реакція бізнесу та позиції Comfy

Офіційно сторони поки що не підтверджують факт переговорів. У пресслужбі «Київстар» відмовилися від розгорнутих коментарів, назвавши цю інформацію «ринковими чутками». Представники Comfy на запит журналістів на момент публікації не відповіли.

Варто зазначити, що Comfy позиціює себе як гравець № 2 на українському ринку електронної комерції (e-commerce). Масштаби бізнесу підтверджуються наступними цифрами:

  • Мережа: станом на 1 грудня 2025 року налічує 115 магазинів.
  • Команда: у компанії працює 4700 співробітників.
  • Вклад в економіку: за 2024 рік ритейлер сплатив до бюджету 2 млрд грн податків та зборів.
  • Додатковий контекст: Стратегія побудови екосистеми

Нова стратегія

Це не перша спроба «Київстару» вийти за межі надання послуг зв'язку та інтернету. Компанія системно реалізує стратегію перетворення з класичного телеком-оператора на цифрову екосистему. Зокрема, у серпні 2022 року «Київстар» придбав контрольну частку в найбільшому медичному сервісі України — Helsi. Це дозволило оператору закріпитися у сфері цифрової медицини. Придбання великого ритейлера логічно продовжує цей шлях, дозволяючи компанії диверсифікувати джерела прибутку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Потужна Потужність
Потужна Потужність
19 грудня 2025, 14:16
#
Краще б Київстар зробив нормальний зв`язок в своїй мережі, бо Лайф багато клієнтів має з тих, хто пішов з Київстару, котрий вічно не ловить))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає artem890047 и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами