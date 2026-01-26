Multi від Мінфін
26 січня 2026, 8:10

Золота лихоманка: ціна металу вперше перевищила $5 000 за унцію

У понеділок, 26 січня, ціна на золото зросла до рекордно високого рівня понад $5000 за унцію, продовживши історичне зростання, оскільки інвестори нарощували свої кошти в цей безпечний актив на тлі зростаючої геополітичної невизначеності, пише Reuters.

У понеділок, 26 січня, ціна на золото зросла до рекордно високого рівня понад $5000 за унцію, продовживши історичне зростання, оскільки інвестори нарощували свої кошти в цей безпечний актив на тлі зростаючої геополітичної невизначеності, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниТорги на біржіСпотова ціна на золото зросла на 1,98% до 5 081,18 долара за унцію до 03:23 за Гринвічем, після того, як раніше досягла позначки 5 092,71 долара.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Торги на біржі

Спотова ціна на золото зросла на 1,98% до 5 081,18 долара за унцію до 03:23 за Гринвічем, після того, як раніше досягла позначки 5 092,71 долара. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 2,01% до 5 079,30 долара за унцію.

У 2025 році ціна на метал зросла на 64%, чому сприяли стійкий попит на безпечні активи, пом'якшення монетарної політики США, активні скуповування центральним банком (при цьому Китай у грудні продовжив скуповування золота на чотирнадцятий місяць поспіль) та рекордний приплив коштів до біржових інвестиційних фондів. Цього року ціни зросли більш ніж на 17%.

Читайте також: Золото чи срібло: який варіант найкраще підходить для інвестицій на 1 рік

Що вплинуло на зростання

Найновішим каталізатором «фактично є ця криза довіри до адміністрації США та американських активів, яка була спричинена деякими нестабільними рішеннями адміністрації Трампа минулого тижня», — сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.com.

Президент США Дональд Трамп у середу раптово відмовився від погроз запровадити мита проти європейських союзників як важіль для захоплення Гренландії.

На вихідних він заявив, що запровадить 100% мито на Канаду, якщо вона виконає торговельну угоду з Китаєм.

Він також погрожував запровадити 200% тарифи на французькі вина та шампанське, очевидно намагаючись змусити президента Франції Еммануеля Макрона приєднатися до його ініціативи «Рада миру». Деякі спостерігачі побоюються, що рада може підірвати роль Організації Об'єднаних Націй як головної глобальної платформи для вирішення конфліктів, хоча Трамп заявив, що вона співпрацюватиме з ООН.

«Ця адміністрація Трампа спричинила ‌постійний ‌розрив у способі ведення справ, тому тепер усі ніби біжать до золота як єдиної альтернативи», — додав Родда.

Падіння долара

Тим часом, зростання єни потягнуло долар загалом нижче на початку понеділка, ринки були напоготові щодо можливого втручання в єну, а інвестори скорочували доларові позиції напередодні засідання Федеральної резервної системи цього тижня. Слабший долар робить золото, ціна якого відповідає американському долару, більш доступним для власників інших валют.

Що кажуть аналітики

«Ми очікуємо подальшого зростання (золота). Наш поточний прогноз показує, що ціни досягнуть піку близько $5500 пізніше цього року», — сказав Філіп Ньюман, директор Metals Focus. «Періодичні відкати ймовірні, оскільки інвестори фіксують прибутки, але ми очікуємо, що кожна корекція буде короткочасною та зустрінеться з високим інтересом покупців», — додав Ньюман.

Як змінилася вартість срібла

Спотова ціна на срібло зросла на 5,79% до 108,91 долара за унцію після досягнення рекордного рівня в 109,44 долара. Спотова ціна на платину зросла на 3,77% до 2 871,40 долара за унцію після досягнення рекордного рівня в 2 891,6 долара на початку сесії, тоді як спотовий паладій зріс на 3,2% до 2 075,30 долара за унцію, що є максимумом за понад три роки.

Нагадаємо

У п'ятницю ціна срібла вперше перевищила позначку в 100 доларів, продовживши зростання на 147% минулого року, оскільки потік роздрібних інвесторів та стимульовані покупки посилили тривалий період напруженості на фізичних ринках металу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
