Головні фінансові новини за тиждень, 19−23 січня.
Головне за тиждень: прогноз МВФ щодо світової економіки, золото наближається до $5000
МВФ покращив прогноз: світова економіка зросте на 3,3% у 2026 році завдяки буму штучного інтелекту
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вкотре підвищив прогноз зростання світової економіки на 2026 рік. Аналітики фонду констатують, що глобальний бізнес демонструє дивовижну стійкість: компанії успішно адаптуються до американських тарифів, а бум інвестицій у штучний інтелект стає новим драйвером продуктивності.
Україна залишає позаду дефолт: S&P підвищує рейтинг після ліквідації «токсичних» боргів
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило кредитний рейтинг України, вивівши країну зі статусу обмеженого дефолту. Це рішення стало наслідком успішного завершення реструктуризації боргових зобов'язань, прив'язаних до економічного зростання. Рейтинг країни піднято до рівня CCC+ (на сім сходинок нижче інвестиційного рівня), а прогноз визначено як «стабільний».
Золото на порозі $5000: рекордне зростання на тлі геополітики та очікувань від ФРС
Котирування золота перетнули історичну позначку в 4950 доларів за унцію, встановивши новий рекорд. Дорогоцінний метал демонструє найкращу тижневу динаміку з березня 2020 року, що зумовлено збереженням геополітичної напруги та ослабленням американського долара. Станом на 23 січня 2026 року ціна зафіксувалася на рівні 4945,01 долара, показавши денний приріст у 0,19%.
Новий податок для ФОПів: Україна не готова виконати вимогу МВФ
Україна поки що не підтвердила готовність виконувати всі умови програми МВФ, зокрема щодо введення ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн гривень на рік.
Євро оновило історичний максимум: офіційні курси валют на середу
Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на середу, 21 січня. Курс долара знизився, а от євро навпаки стрімко пішов угору і досяг нового історичного максимуму.
НБУ рекомендував банкам посилити фінмон ФОП для виявлення оптимізацій великих компаній
Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам та банківським асоціаціям у листі.
