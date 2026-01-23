Головне за тиждень: прогноз МВФ щодо світової економіки, золото наближається до $5000

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вкотре підвищив прогноз зростання світової економіки на 2026 рік. Аналітики фонду констатують, що глобальний бізнес демонструє дивовижну стійкість: компанії успішно адаптуються до американських тарифів, а бум інвестицій у штучний інтелект стає новим драйвером продуктивності.

Україна залишає позаду дефолт: S&P підвищує рейтинг після ліквідації «токсичних» боргів

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило кредитний рейтинг України, вивівши країну зі статусу обмеженого дефолту. Це рішення стало наслідком успішного завершення реструктуризації боргових зобов'язань, прив'язаних до економічного зростання. Рейтинг країни піднято до рівня CCC+ (на сім сходинок нижче інвестиційного рівня), а прогноз визначено як «стабільний».

Золото на порозі $5000: рекордне зростання на тлі геополітики та очікувань від ФРС