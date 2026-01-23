Multi від Мінфін
23 січня 2026, 10:55

Золото на порозі $5000: рекордне зростання на тлі геополітики та очікувань від ФРС

Котирування золота перетнули історичну позначку в 4950 доларів за унцію, встановивши новий рекорд. Дорогоцінний метал демонструє найкращу тижневу динаміку з березня 2020 року, що зумовлено збереженням геополітичної напруги та ослабленням американського долара. Станом на 23 січня 2026 року ціна зафіксувалася на рівні 4945,01 долара, показавши денний приріст у 0,19%. Про це повідомляє Trading Economics.

Котирування золота перетнули історичну позначку в 4950 доларів за унцію, встановивши новий рекорд.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ринкова динаміка та прогнози аналітиків

Поточне зростання є продовженням потужного висхідного тренду. За останній місяць вартість активу підскочила на 10,36%, а річний приріст склав вражаючі 78,51%. Абсолютний історичний максимум було зафіксовано в січні 2026 року на рівні 4967,20 долара.

Економічні моделі Trading Economics прогнозують певну корекцію найближчим часом: очікується, що до кінця поточного кварталу ціна може опуститися до 4654,09 долара. Однак довгостроковий тренд залишається позитивним.

Геополітичні інтриги: Гренландія та НАТО

Одним із драйверів невизначеності на ринках стали заяви президента США Дональда Трампа. Він повідомив, що забезпечив Сполученим Штатам «постійний доступ» до Гренландії в рамках угоди з НАТО. Деталі цієї домовленості залишаються неясними, тоді як офіційна Данія вкотре підтвердила свій суверенітет над територією.

Торгові війни та макроекономіка

Ситуація у світовій торгівлі дещо стабілізувалася після рішення Трампа скасувати заплановані мита на європейський імпорт. У відповідь Європейський Союз заявив про призупинення контрзаходів, проте в Брюсселі наголошують, що все ще шукають ясності щодо подальших намірів Вашингтона.

З економічного погляду, дані зі США підтримують оптимізм інвесторів. Індекси витрат на особисте споживання (PCE) — як загальний, так і базовий — зросли відповідно до прогнозів. Це свідчить про те, що процес дезінфляції (уповільнення інфляції) триває, при цьому економічна активність залишається стабільною.

Фактор ФРС: ставки та нові призначення

Учасники ринку вже закладають у ціни два зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою пізніше цього року. Наразі увага інвесторів прикута до кадрових рішень: ринок очікує, кого Трамп обере наступним головою ФРС після завершення співбесід. Призначення кандидата з «м'якою» монетарною політикою (схильного до стимулювання економіки), ймовірно, ще більше посилить очікування щодо зниження ставок, що традиційно грає на користь золота.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
