МВФ покращив прогноз: світова економіка зросте на 3,3% у 2026 році завдяки буму штучного інтелекту

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вкотре підвищив прогноз зростання світової економіки на 2026 рік. Аналітики фонду констатують, що глобальний бізнес демонструє дивовижну стійкість: компанії успішно адаптуються до американських тарифів, а бум інвестицій у штучний інтелект стає новим драйвером продуктивності. Про це повідомляє Reuters, 19 січня.

Оптимізм на тлі торгових війн

У своєму оновленому огляді «Перспективи світової економіки» (World Economic Outlook) МВФ прогнозує зростання світового ВВП на рівні 3,3% у 2026 році. Це на 0,2 відсоткового пункту вище, ніж очікувалося в жовтні. Аналогічний темп зростання (3,3%) зафіксовано і за підсумками 2025 року.

Головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша наголосив на здатності економіки протистояти політичним шокам:

«Ми бачимо, що глобальне зростання залишається досить стійким. Економіка фактично струшує з себе торговельні та тарифні потрясіння 2025 року і виходить на показники, кращі за ті, що ми очікували до початку всіх цих подій».

Фактори зростання: ШІ та адаптація

Ключовим двигуном перегляду прогнозів стали США. Очікується, що американська економіка зросте на 2,4% у 2026 році (покращення на 0,3 п.п.). Це пов'язано з масованими інвестиціями в інфраструктуру для штучного інтелекту: будівництво дата-центрів, закупівлю потужних чіпів та розвиток енергетики.

Щодо інших регіонів: