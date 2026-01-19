Міжнародний валютний фонд (МВФ) вкотре підвищив прогноз зростання світової економіки на 2026 рік. Аналітики фонду констатують, що глобальний бізнес демонструє дивовижну стійкість: компанії успішно адаптуються до американських тарифів, а бум інвестицій у штучний інтелект стає новим драйвером продуктивності. Про це повідомляє Reuters, 19 січня.
МВФ покращив прогноз: світова економіка зросте на 3,3% у 2026 році завдяки буму штучного інтелекту
Оптимізм на тлі торгових війн
У своєму оновленому огляді «Перспективи світової економіки» (World Economic Outlook) МВФ прогнозує зростання світового ВВП на рівні 3,3% у 2026 році. Це на 0,2 відсоткового пункту вище, ніж очікувалося в жовтні. Аналогічний темп зростання (3,3%) зафіксовано і за підсумками 2025 року.
Головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша наголосив на здатності економіки протистояти політичним шокам:
«Ми бачимо, що глобальне зростання залишається досить стійким. Економіка фактично струшує з себе торговельні та тарифні потрясіння 2025 року і виходить на показники, кращі за ті, що ми очікували до початку всіх цих подій».
Фактори зростання: ШІ та адаптація
Ключовим двигуном перегляду прогнозів стали США. Очікується, що американська економіка зросте на 2,4% у 2026 році (покращення на 0,3 п.п.). Це пов'язано з масованими інвестиціями в інфраструктуру для штучного інтелекту: будівництво дата-центрів, закупівлю потужних чіпів та розвиток енергетики.
Щодо інших регіонів:
- Китай: Прогноз на 2026 рік — 4,5%. Це менше, ніж у 2025-му (5,0%), але краще за жовтневі очікування. Пекіну вдалося переорієнтувати експорт на Південно-Східну Азію та Європу, оминаючи бар'єри США.
- Єврозона: Очікується зростання на 1,3% завдяки збільшенню державних видатків у Німеччині та сильним показникам Іспанії та Ірландії.
- Інфляція: Глобально очікується зниження інфляції з 4,1% у 2025 році до 3,8% у 2026-му, що дає простір центральним банкам для пом'якшення монетарної політики.
