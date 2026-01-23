Multi від Мінфін
23 січня 2026, 12:38

Україна залишає позаду дефолт: S&P підвищує рейтинг після ліквідації «токсичних» боргів

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило кредитний рейтинг України, вивівши країну зі статусу обмеженого дефолту. Це рішення стало наслідком успішного завершення реструктуризації боргових зобов'язань, прив'язаних до економічного зростання. Рейтинг країни піднято до рівня CCC+ (на сім сходинок нижче інвестиційного рівня), а прогноз визначено як «стабільний». Про це повідомляє Bloomberg.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило кредитний рейтинг України, вивівши країну зі статусу обмеженого дефолту.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Новий рівень надійності

Аналітики S&P зазначили, що поточна реструктуризація невеликої частини боргу, яка все ще залишається у стані дефолту, не матиме суттєвого впливу на здатність та бажання України виконувати свої інші фінансові зобов'язання.

Варто нагадати, що S&P не єдині в своєму оптимізмі — у грудні схоже рішення ухвалило агентство Fitch Ratings, також вивівши Україну зі статусу вибіркового дефолту.

Прощання з «токсичними» варантами

Ключовою причиною підвищення рейтингу став обмін так званих ВВП-варантів на звичайні облігації. Міністр фінансів Сергій Марченко ще у грудні назвав ці інструменти «токсичними» для періоду повоєнного відновлення країни.

Угода отримала безпрецедентну підтримку кредиторів: близько 99% власників варантів погодилися на умови обміну. Це дозволило перевести непередбачувані борги у зрозумілі та фіксовані зобов'язання.

Реакція ринків та політичний фон

Ринки миттєво відреагували на позитивні новини. Українські облігації з нульовим купоном (безпроцентні) з погашенням у 2035 та 2036 роках зросли приблизно на 3 центи за долар у четвер. Це зробило їх одними з найкращих активів серед країн, що розвиваються.

Окрім економічних успіхів, інвесторів підбадьорили новини з Давосу, де президент Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. Американський лідер охарактеризував цю зустріч як «хорошу», що додало впевненості у політичній підтримці.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
morro1980
morro1980
23 січня 2026, 12:52
#
Ой та що вони там в тих агенствах розуміють… Якщо нарід сказав зрада, значить зрада!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 січня 2026, 13:43
#
Цей рейтинг не для народу України, а для іноземних інвесторів.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає D3N и 22 назареєстрованого відвідувача.
