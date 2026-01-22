Multi від Мінфін
22 січня 2026, 15:02

НБУ рекомендував банкам посилити фінмон ФОП для виявлення оптимізацій великих компаній

Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою. Таку рекомендацію Національний банк надав банкам та банківським асоціаціям у листі.

Банки не мають формалізовано підходити до виявлення ознак компаній-оболонок та повинні вживати дієвих заходів для запобігання використанню своїх послуг з протиправною метою.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рекомендації НБУ

Національний банк наголошує, що ужиття банками заходів для підтвердження або спростування того, що клієнт є компанією-оболонкою в разі виявлення хоча б одного з критеріїв ризику компаній-оболонок мінімізує ризики використання послуг банку з метою відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

«Рекомендуємо банкам розробити такий порядок дій, який передбачатиме за наявності хоча б одного критерію компанії-оболонки отримувати та здійснювати комплексний аналіз додаткових документів та інформації, що можуть підтвердити ведення таким клієнтом звичайної господарської діяльності, звертаючи особливу увагу на наявність здійснення обов’язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності, наприклад, виплата заробітної плати та обов’язкових бюджетних платежів/відрахувань, платежі за оренду приміщень та/або сплата комунальних послуг та/або сплата транспортних та інших послуг тощо», зазначено у листі.

Національний банк також зазначає про виявлені випадки використання послуг банків фізичними особами-підприємцями, які можуть містити ризики зловживання.

Зокрема, такі фізичні особи-підприємці є новоствореними, водночас обсяг здійснених за їхніми рахунками фінансових операцій за короткий термін значно перевищує обсяг фінансових операцій, які планував проводити клієнт у банку протягом місяця, а також визначений податковим законодавством річний обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку ФОП.

Національний банк рекомендує впроваджувати та удосконалювати дієві заходи та інструменти управління ризиками, які забезпечать мінімізацію ризиків використання послуг банку з метою відмивання коштів/фінансування тероризму.

Крім того, Національний банк рекомендує банкам вести перелік осіб, яким було відмовлено в обслуговуванні, включно з переліком основних контрагентів таких осіб, та здійснювати автоматичний скринінг клієнтської бази/фінансових операцій клієнтів на наявність співпадінь з особами з такого переліку, встановлення з ними пов’язаності, у тому числі через керівників, власників, представників таких осіб, а також держателів додаткових платіжних карток, а також обмінюватися інформацією про клієнтів, яким відмовлено в підтриманні ділових відносин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
uneaten
uneaten
22 січня 2026, 15:46
#
НБУ вирішив рятувати світ від ФОПів…
