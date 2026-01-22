Новий податок для ФОПів: Україна не готова виконати вимогу МВФ

Україна поки що не підтвердила готовність виконувати всі умови програми МВФ, зокрема щодо введення ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн гривень на рік. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

На що сподівається Україна

Лист про наміри, який підтверджує готовність дотримуватися умов програми, ще не підписали прем'єрка Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, глава НБУ Андрій Пишний та президент Володимир Зеленський.

Джерела видання зазначають, що підписів немає через сподівання української сторони на коригування умов програми, зокрема виключення з переліку prior actions положення про ПДВ для ФОПів.

У новій програмі також передбачено ухвалення законів про оподаткування інтернет-платформ (так званий «податок на OLX») та посилок незалежно від їхньої вартості.

Можливість введення ПДВ викликала негативну реакцію серед ФОПів. Через це прем'єрка та уряд обережно ставляться до внесення законопроєкту у Раду.

Інші умови — оподаткування посилок та цифрових платформ — наразі менш проблемні, і за словами джерел, їх можна буде ухвалити без складнощів. Натомість ПДВ для ФОПів викликає серйозні побоювання щодо підтримки парламенту.

Оптимальний варіант для влади — переглянути параметри податку (розмір доходу та строки впровадження), оскільки його введення прямо зараз призведе до додаткового тиску на малий бізнес.

МВФ допускає такий підхід, проте відмовлятися від prior actions навряд чи погодиться. До того ж ПДВ для ФОПів може принести до бюджету 2027 року близько 40 млрд гривень.

Втім, якщо Кабмін не внесе законопроєкт у Раду, програма МВФ може зупинитися вже на першому перегляді, а наступний транш та кредит ЄС на 90 млрд євро опиняться під загрозою.

Більшість джерел РБК-Україна вважають, що Україні доведеться погодитися на умови МВФ, щоб не втратити понад 100 млрд доларів зовнішнього фінансування.

ПДВ для ФОПів

В листопаді Україна та МВФ попередньо домовилися про нову чотирирічну програму кредитування на $8,1 млрд.

Для її реалізації Україна має виконати низку умов, пов’язаних із бюджетною та податковою політикою. Одну з вимог виконано минулого року — Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік.

Серед інших умов — податок на доходи від роботи через цифрові платформи (так званий «податок на OLX»), оподаткування посилок вартістю до 150 євро та введення ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн гривень.

Однак, запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі викликає значну критику. Експерти кажуть, що це може стимулювати тіньовий сектор, а поріг у 1 млн грн занадто низький і його варто підняти.

Згідно з процедурою, після запровадження нових податків угоду з МВФ винесуть на розгляд Ради директорів фонду для остаточного схвалення.