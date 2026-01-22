Multi від Мінфін
22 січня 2026, 11:45

Новий податок для ФОПів: Україна не готова виконати вимогу МВФ

Україна поки що не підтвердила готовність виконувати всі умови програми МВФ, зокрема щодо введення ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн гривень на рік. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Україна поки що не підтвердила готовність виконувати всі умови програми МВФ, зокрема щодо введення ПДВ для ФОПів із доходом понад 1 млн гривень на рік.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На що сподівається Україна

Лист про наміри, який підтверджує готовність дотримуватися умов програми, ще не підписали прем'єрка Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, глава НБУ Андрій Пишний та президент Володимир Зеленський.

Джерела видання зазначають, що підписів немає через сподівання української сторони на коригування умов програми, зокрема виключення з переліку prior actions положення про ПДВ для ФОПів.

У новій програмі також передбачено ухвалення законів про оподаткування інтернет-платформ (так званий «податок на OLX») та посилок незалежно від їхньої вартості.

Можливість введення ПДВ викликала негативну реакцію серед ФОПів. Через це прем'єрка та уряд обережно ставляться до внесення законопроєкту у Раду.

Інші умови — оподаткування посилок та цифрових платформ — наразі менш проблемні, і за словами джерел, їх можна буде ухвалити без складнощів. Натомість ПДВ для ФОПів викликає серйозні побоювання щодо підтримки парламенту.

Оптимальний варіант для влади — переглянути параметри податку (розмір доходу та строки впровадження), оскільки його введення прямо зараз призведе до додаткового тиску на малий бізнес.

МВФ допускає такий підхід, проте відмовлятися від prior actions навряд чи погодиться. До того ж ПДВ для ФОПів може принести до бюджету 2027 року близько 40 млрд гривень.

Втім, якщо Кабмін не внесе законопроєкт у Раду, програма МВФ може зупинитися вже на першому перегляді, а наступний транш та кредит ЄС на 90 млрд євро опиняться під загрозою.

Більшість джерел РБК-Україна вважають, що Україні доведеться погодитися на умови МВФ, щоб не втратити понад 100 млрд доларів зовнішнього фінансування.

ПДВ для ФОПів

В листопаді Україна та МВФ попередньо домовилися про нову чотирирічну програму кредитування на $8,1 млрд.

Для її реалізації Україна має виконати низку умов, пов’язаних із бюджетною та податковою політикою. Одну з вимог виконано минулого року — Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік.

Серед інших умов — податок на доходи від роботи через цифрові платформи (так званий «податок на OLX»), оподаткування посилок вартістю до 150 євро та введення ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн гривень.

Однак, запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі викликає значну критику. Експерти кажуть, що це може стимулювати тіньовий сектор, а поріг у 1 млн грн занадто низький і його варто підняти.

Згідно з процедурою, після запровадження нових податків угоду з МВФ винесуть на розгляд Ради директорів фонду для остаточного схвалення.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+12
mrpotuzhnist
mrpotuzhnist
22 січня 2026, 12:04
#
Недалекоглядна влада вирішила, що ніхто «чек на популізм» їй не випише. МФВ і так незначну частку має у іноземній допомозі, проте все ж.
+
+30
AP1
AP1
22 січня 2026, 12:41
#
Поставили б ліміт для переходу на сплату ПДВ не мільйон грн, а хоча б 3−4 млн грн, то можна було б вводити, а при ліміті в мільйон грн пільгова система для ФОПів по суті зникає. Запитав у ШІ ліміти по країнам ЄС, то в сусідніх з нами країнами планка для реєстрації близько 50000 євро, якщо й встановлювати ліміт то на рівні цих країн.
+
+15
Lololoq
Lololoq
22 січня 2026, 12:48
#
Т. е. тов Гетьманцев — а это, я попрошу заметить чиновник из радиуса АП президента, который в течении всего 2025 года пытается обложить налогами граждан в любой сфере и под любым предлогом. А тут вдруг МВФ требует аналогичные налоги ввести! Очень странно, ну вот очеень странно! Главное своевременно…
+
+15
AP1
AP1
22 січня 2026, 12:49
#
Ліміти
Словаччина — 50 000 €
Польща — 240 000 PLN ~ 56 000 € Зріс з 200 тис. PLN у 2026 році.
Румунія — 300 000 RON ~ 60 000 €
Чехія - 2 000 000 CZK ~ 80 000 €

Поріг на рівні мільйона грн. в Німеччині, Нідерландах, Бельгії, але як можна порівнювати нашу економіку з цими країнами.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають SomeOne21, TAN72 и 50 незареєстрованих відвідувачів.
