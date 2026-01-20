Євро оновило історичний максимум: офіційні курси валют на середу

Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на середу, 21 січня. Курс долара знизився, а от євро навпаки стрімко пішов угору і досяг нового історичного максимуму.

Курс долара

На середу НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,25 грн, що на 1 копійку менше, ніж у вівторок (43,26 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.

Нацбанк встановив курс євро на середу на позначці 50,72 грн. Європейська валюта подорожчала на 42 копійки у порівнянні з вівторком (50,30 грн). Зазначимо, що це новий історичний максимум, попередній було встановлено 13 січня (50,52 грн).

