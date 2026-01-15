Multi від Мінфін
15 січня 2026, 20:00

Головне за четвер: Зростання долара, нова програма МВФ та гранична ціна на російську нафту

Головне за четвер, 15 січня.

Головне за четвер, 15 січня.

НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимуму

Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на п'ятницю, 16 січня. Курси долара та євро зросли, при цьому американська валюта досягла нових рекордних значень. На завтра НБУ встановив курс долара на рівні 43,39 грн. Це на 27 копійок більше, ніж у четвер (43,12 грн). Крім того, це новий історичний рекорд, попередній був встановлений 13 січня, коли долар досяг 43,25 грн.

В енергетиці України вводять режим надзвичайної ситуації

В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації. Про це в середу, 14 січня, повідомив президент Володимир Зеленський після наради щодо надзвичайних обставин в енергетичній сфері.

Нова програма МВФ для України: лютий як орієнтир та умови «prior actions»

Рада директорів Міжнародного валютного фонду може затвердити нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України вже у лютому 2026 року. Проте точна дата засідання залежить від швидкості виконання офіційним Києвом низки попередніх умов (prior actions).Про це на брифінгу заявила директорка з комунікацій МВФ Джулі Козак, підкресливши, що Фонд налаштований на підтримку «імпульсу реформ» в Україні.

Валюта чи гривневі ОВДП: що принесе вищу дохідність цього року

Минулого року інвестиції в гривневі державні облігації виявились значно вигіднішими, порівняно із купівлею валюти. Чи може ця ситуація повторитися цього року і що про це думають експерти, розбирався «Мінфін».

Євросоюз знижує граничну ціну на російську нафту

Європейська Комісія офіційно затвердила нові параметри обмеження цін на російську нафту. Згідно з Виконавчим регламентом (EU) 2026/124, підписаним 14 січня 2026 року, гранична ціна знову знижується відповідно до автоматичної процедури коригування з $47,6 до $44,1 за барель.

Естонська група Iute Group AS викупила РВС банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав угоду про продаж 100% акцій ПрАТ «перехідний банк Юте Банк» (на базі збанкрутілого «РВС банку») банківській групі, заснованій в Естонії, Iute Group AS.

Доходи МФО падають, що відбувається на ринку мікрокредитів

Компанії, що надають мікрофінансові позики переживають непростий період. Посилення регулювання їхньої роботи разом зі звуженням ринку призводять до зниження загальних доходів. Водночас значна частина МФО продовжує залучати нових клієнтів, пропонуючи перші позики «під нуль». Хто з них має найкращі умови, розповідає «Мінфін».

