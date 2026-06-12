Приватбанк вночі стане на паузу: які сервіси будуть недоступні

У ніч з 12 на 13 червня 2026 року державний Приватбанк проведе планові регламентні роботи свого процесингового центру. У цей період клієнтам будуть недоступні операції з банківськими картками, а також тимчасово не працюватимуть банкомати та термінали.

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Коли саме діятимуть обмеження

Технічні роботи триватимуть з 00:05 до 06:30 ранку 13 червня.

У цей проміжок часу будуть повністю призупинені будь-які операції з картками банку.

Обмеження також поширюються на роботу банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів для безготівкової оплати в магазинах.

У банку пояснили, що планові технічні роботи проводяться для підвищення потужності та безпеки операцій із платіжними картками. Зазвичай регламентні роботи проходять у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

«Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин», — зазначили у банку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ощадбанк попередив про масштабні оновлення. Через технічні роботи для клієнтів 14 червня 2026 року буде недоступний застосунок «Мобільний Ощад». Обмеження також торкнуться відділеннь фінансової установи.