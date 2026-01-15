НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимуму

Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на п'ятницю, 16 січня. Курси долара та євро зросли, при цьому американська валюта досягла нових рекордних значень.

На завтра НБУ встановив курс долара на рівні 43,39 грн. Це на 27 копійок більше, ніж у четвер (43,12 грн). Крім того, це новий історичний рекорд, попередній був встановлений 13 січня, коли долар досяг 43,25 грн.

Регулятор встановив курс євро на п'ятницю на позначці 50,43 грн, що на 17 копійок більше, ніж у середу (50,26 грн). Історичний максимум європейської валюти був встановлений 13 січня (50,52 грн).

