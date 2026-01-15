Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на п'ятницю, 16 січня. Курси долара та євро зросли, при цьому американська валюта досягла нових рекордних значень.
15 січня 2026, 15:53
НБУ підвищив курс долара до нового історичного максимуму
Курс долара
На завтра НБУ встановив курс долара на рівні 43,39 грн. Це на 27 копійок більше, ніж у четвер (43,12 грн). Крім того, це новий історичний рекорд, попередній був встановлений 13 січня, коли долар досяг 43,25 грн.
Курс євро
Регулятор встановив курс євро на п'ятницю на позначці 50,43 грн, що на 17 копійок більше, ніж у середу (50,26 грн). Історичний максимум європейської валюти був встановлений 13 січня (50,52 грн).
Джерело: Мінфін
