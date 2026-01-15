В енергетиці України вводять режим надзвичайної ситуації

В енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації. Про це в середу, 14 січня, повідомив президент Володимир Зеленський після наради щодо надзвичайних обставин в енергетичній сфері.

Надзвичайна ситуація

«В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації», — написав він у соціальних мережах. Згодом у своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців президент пояснив, що юридична фіксація стану надзвичайної ситуації в енергетиці «дасть більше можливостей» уряду.

За його словами, впоратись з надзвичайною ситуацією в енергетиці, яка виникла через російські удари та жорстку зимову погоду, — ключове завдання Дениса Шмигаля, якого призначили першим віцепрем'єр-міністром, міністром енергетики.

Збільшення обсягу імпорту електрики

«Кабінет Міністрів забезпечить на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Нуль бюрократії», — запевнив Зеленський.

Він також запевнив, що урядовці максимально активізують роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.

Крім того, президент доручив відчутно збільшити обсяг імпорту електрики в Україну.

Критика влади Києва

На нараді щодо енергетики, за словами Зеленського, окремо проаналізували ситуацію в містах: Києві, Одесі, Дніпрі, Кривому Розі Дніпропетровської області та інших.

Президент похвалив місцеву владу Харкова за «підготовку» та розкритикував столичну. «Дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності — треба зараз все це терміново виправляти. Повинні бути рішення», — наголосив Зеленський.

За підсумками наради він повідомив, що у Києві буде утворений штаб щодо координації ситуації в місті, який діятиме постійно. Також президент наполягає, що в Києві має бути значно збільшена кількість «пунктів незламності» та проведена перевірка наявних.

В Україні переглянуть правила щодо комендантської години

Крім того, за підсумками наради Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години на час надзвичайної ситуації.

За його словами, комендантську годину можна «прибрати» у низці міст і громад, де безпекова ситуація це дозволяє.