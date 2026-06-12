Головне за тиждень: реформа ЗСУ, «податок на OLX» та зміни до Держбюджету-2026

Головне за тиждень з 8 по 12 червня.

Реформа ЗСУ: нові контракти із зарплатою до 460 тисяч, автопереведення та терміни служби

Міністерство оборони України оголосило про запуск реформи військової служби. Перший етап змін передбачає нові умови контрактів, визначення чітких термінів служби, а також підвищені виплати для військовослужбовців бойових підрозділів.

МВФ погодив виділення Україні траншу без виконання однієї з умов програми — Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та уряд України досягли угоди на рівні персоналу, що відкриває шлях до виділення Києву чергового траншу кредиту в розмірі майже $700 млн. Фінансування буде виділено незважаючи на невиконання умови щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Банки України заробили 34,7 млрд грн: хто очолив рейтинг

За підсумками січня-квітня 2026 року українські банки заробили 34,7 млрд грн чистого прибутку після оподаткування. Найприбутковішим залишається Приватбанк, на який припало 16,09 млрд грн, або 46,3% загального результату системи. До п’ятірки лідерів також увійшли Універсал Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк та ПУМБ.

Держстат погіршив оцінку падіння ВВП України у першому кварталі 2026 року

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України за перший квартал 2026 року. Згідно з оновленими даними, відомство погіршило оцінку падіння реального ВВП порівняно з аналогічним періодом минулого року до 0,6%. Раніше прогнозувалося зниження на 0,5%.

Рекордні ціни на АЗС змінюють авторинок: що купувати у 2026 році

Український авторинок продовжує «гальмувати», хоча раніше активно зростав, попри війну. І у квітні, і за підсумками травня, продажі машин пішли в мінус. Але річ не тільки в обсягах продажу. Через рекордне зростання цін на пальне та повернення ПДВ на електрокари, водії масово переглядають свої автомобільні уподобання.

ЄЦБ вперше з 2023 року підвищив ставки

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні 11 червня ухвалила рішення підвищити три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів.

Верховна Рада остаточно ухвалила зміни до Держбюджету-2026

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 15224, який передбачає суттєве збільшення видатків бюджету в поточному році. Попри ухвалення документа, голосування пройшло в напруженій атмосфері. Багато народних обранців висловили відверте розчарування тим, що в підсумковій редакції закону не знайшлося місця для підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям.

Рада підтримала зниження податку на оренду житла до 5%

9 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 15111-д, яким, серед іншого, зменшили податкове навантаження для фізичних осіб, які офіційно здають нерухомість в оренду. Про це написала голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Девальвація гривні набирає обертів: чи втрачають гривневі депозити та ОВДП привабливість

Гривня продовжує слабшати, а поточна динаміка валютного ринку вже наближається до дохідності гривневих інструментів. Втім, попри прискорення девальвації, гривневі ОВДП поки залишаються вигіднішими за валюту за підсумками першого півріччя. Про це свідчать розрахунки фінансового аналітика Андрія Шевчишина.

Україна отримала від ЄС черговий транш на 2,8 мільярда євро: куди підуть гроші?

Європейський Союз перерахував Україні новий транш фінансової підтримки обсягом майже 2,8 мільярда євро. Ці кошти допоможуть зберегти макроекономічну стабільність та забезпечити фінансування ключових державних функцій в умовах війни. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Рада ухвалила закон про «податок на OLX»

У вівторок, 9 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ, який назвали «податком на OLX». Він стосується як українських, так і міжнародних цифрових сервісів, зокрема Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber та інших. Про це стало відомо із засідання Верховної ради.

Долар дорожчатиме, але без різкої девальвації: прогноз ICU на кінець року

Курс гривні до долара на кінець 2026 року становитиме 45,8 грн/$. Про це йдеться в в оновленому макроекономічному прогнозі ICU.

У травні інфляція в Україні сповільнилася до 0,9%, а в річному вимірі впала до 8,2% — Держстат

В Україні зафіксовано сповільнення темпів зростання споживчих цін. У травні 2026 року інфляція становила 0,9%. Для порівняння, у попередні місяці показники були вищими: 1,4% у квітні, 1,7% у березні, 1% у лютому. Про це свідчать дані Державної служби статистики.