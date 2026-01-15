Естонська група Iute Group AS викупила РВС банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав угоду про продаж 100% акцій ПрАТ «перехідний банк Юте Банк » (на базі збанкрутілого «РВС банку») банківській групі, заснованій в Естонії, Iute Group AS. Про це повідомляє Економічна правда.

Хто став власником банку

Компанія Iute Group стала переможцем конкурсу з виведення АТ «РВС банк» з ринку.

«Угода з Iute Group передбачала створення перехідного банку, його ліцензування, передачу активів і зобов'язань із подальшим продажем іноземному інвестору у вкрай стислі терміни», — розповідає директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

Своєю чергою генеральний директор Iute Group Тармо Сілд зазначив, що ця угода відповідає стратегічному напрямку компанії щодо створення цифрового банку.

Після докапіталізації та адаптації банку до вимог НБУ повністю цифровий «ЮТЕ Банк» надаватиме основні банківські послуги для роздрібних клієнтів — депозити, кредити, платежі, операції з іноземною валютою, а також розрахунково-касові послуги.

Очолить «ЮТЕ Банк» банківський керівник з 22-річним досвідом роботи у фінансовому секторі Артур Муравицький.