Євросоюз знижує граничну ціну на російську нафту

Європейська Комісія офіційно затвердила нові параметри обмеження цін на російську нафту. Згідно з Виконавчим регламентом (EU) 2026/124, підписаним 14 січня 2026 року, гранична ціна знову знижується відповідно до автоматичної процедури коригування з $47,6 до $44,1 за барель. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Нова ціна та впровадження

Документ вносить зміни до санкційного Регламенту № 833/2014 та встановлює наступну динаміку цін за барель:

Поточна ціна: $47,6 (діє до 31 січня 2026 року).

Нова ціна: $44,1.

Дата набрання чинності: Нова гранична ціна у $44,1 за барель офіційно застосовується з 1 лютого 2026 року.

Механізм перехідного періоду

Для забезпечення стабільності ринку та виконання вже укладених контрактів, Єврокомісія передбачила 90-денний перехідний період:

Для контрактів, укладених до 1 лютого 2026 року за ціною $47,6, дозволяється завершити морське транспортування та фінансове обслуговування до 16 квітня 2026 року.

З 1 лютого всі нові угоди повинні відповідати ціновому ліміту в $44,1, інакше вони не матимуть доступу до європейських послуг із перевезення, страхування та брокерського супроводу.

Як змінювалися обмеження на російську нафту

Механізм «стелі цін» був запроваджений Коаліцією за обмеження цін, до якої увійшли країни G7, ЄС та Австралія, з метою підриву фінансових можливостей агресора:

Грудень 2022 року: Вперше встановлено граничну ціну на нафту з рф на рівні $60 за барель.

Лютий 2023 року: Санкції розширили на нафтопродукти. Було введено два рівні обмежень: $100 за барель для «преміальних» продуктів (наприклад, дизельне пальне) та $45 — для менш дорогої продукції (мастила, мазут).

Вересень 2025 року: Після тривалого періоду стабільності ліміт на сиру нафту вперше суттєво переглянули в бік зниження — до $47,6 за барель.

Лютий 2026 року: Набирає чинності нове рішення Єврокомісії, згідно з яким максимальна дозволена ціна опускається до $44,1 за барель.

Чому це важливо

Зниження ціни на російську нафту — це результат роботи автоматичного механізму, запровадженого у липні 2025 року. Він дозволяє коригувати «стелю» залежно від середньоринкової вартості російської нафти, забезпечуючи її продаж із суттєвим дисконтом.

Мета залишається незмінною: обмежити доходи Кремля, які спрямовуються на фінансування війни проти України, та водночас запобігти різким стрибкам цін на глобальному енергетичному ринку для третіх країн.