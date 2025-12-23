Головне за вівторок: промислова інфляція різко зросла, срібло досягло $70, а золото $4500

Біржова вартість золота піднялася вище за $4 500 за унцію вперше в історії. У вівторок котирування лютневих ф'ючерсів на біржі Comex зросли на 1,37% і досягли піку $4 530,8 за унцію.

Fitch підвищило рейтинг України після успішної реструктуризації ВВП-варантів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня «RD» (обмежений дефолт) до «CCC». Це рішення було прийняте після того, як уряд успішно нормалізував відносини з переважною більшістю комерційних кредиторів.

Мінфін залучив 12,7 мільярда від продажу облігацій