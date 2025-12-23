Головне за вівторок: промислова інфляція різко зросла, срібло досягло $70, а золото $4500

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 грудня 2025, 20:00

Головне за вівторок: промислова інфляція різко зросла, срібло досягло $70, а золото $4500

Головні фінансові новини за вівторок, 23 грудня.

Головні фінансові новини за вівторок, 23 грудня.

Енергетика штовхає ціни вгору: промислова інфляція в Україні підскочила на 5,4% за місяць

Державна служба статистики України зафіксувала різке зростання цін у промисловому секторі. У листопаді 2025 року індекс цін виробників промислової продукції зріс на 5,4% порівняно з жовтнем. За рік: Зростання склало 9,9%.

Срібло по $70: бум штучного інтелекту підняв ціни на метал до нового історичного максимуму

Ціна на срібло встановила новий абсолютний рекорд, сягнувши позначки 70 доларів за унцію під час азійської торгової сесії. Хоча пізніше котирування дещо відкотилися до $69,5, метал продовжує демонструвати феноменальну динаміку, значно випереджаючи золото.

Ціни на золото вперше в історії перевищили $4500 за унцію

Біржова вартість золота піднялася вище за $4 500 за унцію вперше в історії. У вівторок котирування лютневих ф'ючерсів на біржі Comex зросли на 1,37% і досягли піку $4 530,8 за унцію.

Fitch підвищило рейтинг України після успішної реструктуризації ВВП-варантів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня «RD» (обмежений дефолт) до «CCC». Це рішення було прийняте після того, як уряд успішно нормалізував відносини з переважною більшістю комерційних кредиторів.

Мінфін залучив 12,7 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 23 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,74 млрд грн в еквіваленті, що на 8,09 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 4,65 млрд грн.

Економіка США здивувала аналітиків: ВВП зростає рекордними темпами попри шатдаун та безробіття

Економіка Сполучених Штатів продемонструвала несподівано потужне зростання у третьому кварталі 2025 року. Згідно зі звітом Міністерства торгівлі США, який був опублікований зі значною затримкою через «шатдаун», реальний ВВП країни зріс на 4,3% у річному вимірі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами