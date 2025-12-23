Головні фінансові новини за вівторок, 23 грудня.
Головне за вівторок: промислова інфляція різко зросла, срібло досягло $70, а золото $4500
Енергетика штовхає ціни вгору: промислова інфляція в Україні підскочила на 5,4% за місяць
Державна служба статистики України зафіксувала різке зростання цін у промисловому секторі. У листопаді 2025 року індекс цін виробників промислової продукції зріс на 5,4% порівняно з жовтнем. За рік: Зростання склало 9,9%.
Срібло по $70: бум штучного інтелекту підняв ціни на метал до нового історичного максимуму
Ціна на срібло встановила новий абсолютний рекорд, сягнувши позначки 70 доларів за унцію під час азійської торгової сесії. Хоча пізніше котирування дещо відкотилися до $69,5, метал продовжує демонструвати феноменальну динаміку, значно випереджаючи золото.
Ціни на золото вперше в історії перевищили $4500 за унцію
Біржова вартість золота піднялася вище за $4 500 за унцію вперше в історії. У вівторок котирування лютневих ф'ючерсів на біржі Comex зросли на 1,37% і досягли піку $4 530,8 за унцію.
Fitch підвищило рейтинг України після успішної реструктуризації ВВП-варантів
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня «RD» (обмежений дефолт) до «CCC». Це рішення було прийняте після того, як уряд успішно нормалізував відносини з переважною більшістю комерційних кредиторів.
Мінфін залучив 12,7 мільярда від продажу облігацій
Міністерство фінансів 23 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,74 млрд грн в еквіваленті, що на 8,09 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 4,65 млрд грн.
Економіка США здивувала аналітиків: ВВП зростає рекордними темпами попри шатдаун та безробіття
Економіка Сполучених Штатів продемонструвала несподівано потужне зростання у третьому кварталі 2025 року. Згідно зі звітом Міністерства торгівлі США, який був опублікований зі значною затримкою через «шатдаун», реальний ВВП країни зріс на 4,3% у річному вимірі.
Коментарі