Fitch підвищило рейтинг України після успішної реструктуризації ВВП-варантів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня «RD» (обмежений дефолт) до «CCC». Це рішення було прийняте після того, як уряд успішно нормалізував відносини з переважною більшістю комерційних кредиторів. Про це повідомляється на сайті Fitch Ratings.

Головні причини підвищення рейтингу

Основним поштовхом для перегляду оцінки стало завершення реструктуризації ВВП-варантів:

Підтримка інвесторів: 99% власників варантів погодилися на обмін. Це значно перевищує необхідний поріг у 75%.

Суть угоди: Україна обмінює цінні папери на суму $2,6 млрд на нові облігації (C-Notes) номіналом $3,5 млрд.

Результат: Разом із серпневою реструктуризацією євробондів, Україна наразі врегулювала вже 94% свого зовнішнього комерційного боргу.

Нові облігації та фінансова підтримка ЄС

Аналітики Fitch звертають увагу на кілька позитивних факторів, що зменшують ризики в короткостроковій перспективі:

Захист нових паперів: Новим облігаціям (C-Notes) присвоєно рейтинг «CCC+» (на один рівень вище за загальний рейтинг країни). Вони мають кращий захист для інвесторів у разі майбутніх реструктуризацій.

Допомога від ЄС: Укладена 19 грудня угода про надання кредиту в розмірі 90 млрд євро покриває фінансові потреби країни на понад рік. Ця позика підлягатиме поверненню лише у разі отримання репарацій від Росії.

Графік виплат: Найближчі три роки (2026−2028) навантаження за зовнішніми боргами буде помірним — у середньому $0,9 млрд на рік. Перші великі виплати за новими євробондами розпочнуться лише у 2029 році.

Ризики та прогнози

Попри позитивні зрушення, рейтинг «CCC» все ще відображає суттєві кредитні ризики, пов’язані з війною.

Ключові фактори тиску:

Тривалі бойові дії: Fitch не очікує швидкого припинення війни, попри зусилля США щодо переговорів. Територіальні питання та гарантії безпеки залишаються невирішеними.

Інституційні проблеми: Агентство вказує на низькі показники державного управління, верховенства права та високий рівень корупції, що традиційно стримує рейтинг.

Що це означає для України?

Вихід зі стану дефолту та перехід до категорії «CCC» сигналізує ринку, що держава відновила керованість своїми боргами та має підтримку міжнародних партнерів для виконання фінансових зобов'язань у найближчі роки.

