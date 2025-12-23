Ціни на золото вперше в історії перевищили $4500 за унцію

Біржова вартість золота піднялася вище за $4 500 за унцію вперше в історії. У вівторок котирування лютневих ф'ючерсів на біржі Comex зросли на 1,37% і досягли піку $4 530,8 за унцію, свідчать дані торгів.

Золото б'є рекорди

Золото оновлює рекордні максимуми 50 днів поспіль цього року, підрахував Bloomberg. Трейдери роблять ставку на те, що Федеральна резервна система США після трьох послідовних знижень відсоткових ставок знову знизить вартість запозичень наступного року.

Це стане сприятливим фактором для дорогоцінних металів, які не приносять відсоткового доходу, зазначає агентство.

З початку року ціни на золото додали понад 70%. Підйому сприяло початок циклу зниження ставки ФРС і зростаючий інтерес до дорогоцінних металів з боку біржових золотих фондів, приплив інвестицій в які досяг рекордних рівнів, відзначили аналітики Kept.

Прогноз із золота

Ціна на золото може перевалити позначку $5 000 за тройську унцію у 2026 році, якщо світова економіка рушить за найгіршим із розглянутих сценаріїв, випливає з нового прогнозу Всесвітньої ради із золота.

За даними JP Morgan Private Bank, стрімке зростання цін на золото, ймовірно, призведе до того, що вартість металу в 2026 році підніметься вище за відмітку в $5000 за унцію, в основному за рахунок закупівель з боку центральних банків країн з економікою, що розвивається.

