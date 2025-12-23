Multi від Мінфін
Економіка США здивувала аналітиків: ВВП зростає рекордними темпами попри шатдаун та безробіття

Економіка Сполучених Штатів продемонструвала несподівано потужне зростання у третьому кварталі 2025 року. Згідно зі звітом Міністерства торгівлі США, який був опублікований зі значною затримкою через «шатдаун», реальний ВВП країни зріс на 4,3% у річному вимірі. Про це повідомляє The Wall Street Journal, 23 грудня.

Цифри перевершили очікування

Оприлюднені дані стали приємним сюрпризом для ринків:

  • Фактичне зростання: 4,3% (з урахуванням сезонності та інфляції).
  • Попередній квартал: 3,8%.
  • Прогноз експертів: Економісти, опитані WSJ, очікували скромніші 3,2%.

Публікація цього звіту затрималася майже на два місяці через припинення роботи федерального уряду (шатдаун). Фактично, офіційні дані за липень-вересень світ побачив лише зараз, коли вже закінчується четвертий квартал.

Тривожні сигнали на тлі успіху

Попри гарну цифру ВВП, загальна картина американської економіки виглядає суперечливою. Експерти вказують на низку негативних тенденцій, які ставлять під сумнів стійкість цього зростання:

  • Ринок праці охолоджується: Рівень безробіття у листопаді підскочив до 4,6% — це найвищий показник за останні чотири роки.
  • Споживачі економлять: Роздрібні продажі сповільнюються. Великі ритейлери, такі як Home Depot, звітують про погіршення прибутків та песимістичні прогнози. Витрати продовжують нарощувати лише домогосподарства з високими доходами.
  • Інфляційний тиск: Інфляція все ще перевищує цільовий показник Федеральної резервної системи у 2%. Хоча листопадовий звіт показав зростання цін на 2,7% (що менше очікувань), економісти попереджають: ці дані можуть бути викривлені через проблеми зі збором статистики під час шатдауну.

Фактор Трампа

Додаткову невизначеність створює тарифна політика Дональда Трампа. Бізнес досі не визначився, яку частину тарифних витрат перекладати на плечі споживачів, що ускладнює прогнозування реального впливу торговельних бар'єрів на ціни в майбутньому.

Автор:
Ярослав Голобородько
