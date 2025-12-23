Срібло по $70: бум штучного інтелекту підняв ціни на метал до нового історичного максимуму

Ціна на срібло встановила новий абсолютний рекорд, сягнувши позначки 70 доларів за унцію під час азійської торгової сесії. Хоча пізніше котирування дещо відкотилися до $69,5, метал продовжує демонструвати феноменальну динаміку, значно випереджаючи золото. Про це пише Traders Union.

140% річного прибутку: чому срібло обігнало золото

З початку року срібло подорожчало майже на 140%. Це вдвічі більше, ніж прибутковість золота, яке також торгується на своїх історичних максимумах (близько $4500).

Головним драйвером такого стрибка став не лише інвестиційний попит, а й потреби промисловості.

Фактор ШІ: Бурхливий розвиток дата-центрів для штучного інтелекту вимагає високоефективної електричної інфраструктури. Срібло, як найкращий провідник електрики, стало критично важливим ресурсом для технологічних гігантів.

Слабкий долар: Індекс долара США впав на 0,70% цього тижня, що зробило сировинні товари більш доступними для іноземних покупців.

Геополітика: Напруга навколо Венесуели (зокрема оголошена Дональдом Трампом блокада нафтових танкерів) та конфлікти на Близькому Сході підігрівають інтерес до захисних активів.

Тільки за грудень срібло додало у ціні понад 24%, що робить цей місяць найуспішнішим у році.

Ризики корекції: ринок «перегрітий»

Технічні аналітики попереджають про можливий відкат цін у найближчій перспективі. Індикатор RSI (індекс відносної сили) на денних та тижневих графіках зайшов у зону «перекупленності». Це сигнал про те, що «бикам» потрібен перепочинок, і трейдери можуть почати фіксувати прибутки.

Ключові рівні: