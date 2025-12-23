Ціна на срібло встановила новий абсолютний рекорд, сягнувши позначки 70 доларів за унцію під час азійської торгової сесії. Хоча пізніше котирування дещо відкотилися до $69,5, метал продовжує демонструвати феноменальну динаміку, значно випереджаючи золото. Про це пише Traders Union.
23 грудня 2025, 13:35
Срібло по $70: бум штучного інтелекту підняв ціни на метал до нового історичного максимуму
140% річного прибутку: чому срібло обігнало золото
З початку року срібло подорожчало майже на 140%. Це вдвічі більше, ніж прибутковість золота, яке також торгується на своїх історичних максимумах (близько $4500).
Головним драйвером такого стрибка став не лише інвестиційний попит, а й потреби промисловості.
- Фактор ШІ: Бурхливий розвиток дата-центрів для штучного інтелекту вимагає високоефективної електричної інфраструктури. Срібло, як найкращий провідник електрики, стало критично важливим ресурсом для технологічних гігантів.
- Слабкий долар: Індекс долара США впав на 0,70% цього тижня, що зробило сировинні товари більш доступними для іноземних покупців.
- Геополітика: Напруга навколо Венесуели (зокрема оголошена Дональдом Трампом блокада нафтових танкерів) та конфлікти на Близькому Сході підігрівають інтерес до захисних активів.
Тільки за грудень срібло додало у ціні понад 24%, що робить цей місяць найуспішнішим у році.
Ризики корекції: ринок «перегрітий»
Технічні аналітики попереджають про можливий відкат цін у найближчій перспективі. Індикатор RSI (індекс відносної сили) на денних та тижневих графіках зайшов у зону «перекупленності». Це сигнал про те, що «бикам» потрібен перепочинок, і трейдери можуть почати фіксувати прибутки.
Ключові рівні:
- Опір: $70 (психологічна стеля).
- Підтримка: $67 (рівень 100-денної ковзної середньої). Падіння до цієї позначки зітре зростання останніх днів, але не зламає загальний висхідний тренд.
Джерело: Мінфін
