Головні фінансові новини за тиждень, 15−19 грудня.
Головне за тиждень: ЄС надасть Україні €90 млрд, ВВП-варанти обміняють на облігації, євро оновило рекорд
ЄС погодив €90 млрд для України: бюджетні гарантії замість російських активів
Після виснажливих 15-годинних переговорів, що завершилися в ніч на 19 грудня, лідери Європейського Союзу досягли консенсусу щодо фінансування України. Київ отримає кредит на 90 мільярдів євро, який буде гарантований бюджетом ЄС, а не замороженими російськими активами, як планувалося раніше.
99% інвесторів погодилися обміняти ВВП-варанти на облігації
Україна успішно завершила складну операцію з реструктуризації державного боргу, остаточно вивівши з обігу так звані ВВП-варанти — фінансовий інструмент, який міг коштувати країні мільярди доларів під час повоєнного відновлення.
Рада підтримала перейменування копійки на «шаг»
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перейменування копійки на «шаг». Відповідне рішення підтримали 264 народні депутати.
Офіційний курс євро оновив історичний максимум
Курс євро на 16 грудня був встановлений на новій історичній позначці — 49,6549.
В Уряді думають над введенням нового податку на відбудову
Міністерство розвитку громад та територій розпочало роботу над створенням окремого Фонду відбудови України. У майбутньому основним джерелом його наповнення може стати спеціальний податок, проте його запровадження можливе лише після завершення бойових дій.
Євро в банках почали продавати за 50 гривень
У понеділок, 15 грудня, готівковий валютний ринок України зафіксував новий ціновий рубіж. Низка українських банків підняла курс продажу європейської валюти до рівня 50 гривень за євро, а решта гравців ринку впритул наблизилися до цієї позначки.
Коментарі