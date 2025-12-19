Головне за тиждень: ЄС надасть Україні €90 млрд, ВВП-варанти обміняють на облігації, євро оновило рекорд

ЄС погодив €90 млрд для України: бюджетні гарантії замість російських активів

Після виснажливих 15-годинних переговорів, що завершилися в ніч на 19 грудня, лідери Європейського Союзу досягли консенсусу щодо фінансування України. Київ отримає кредит на 90 мільярдів євро, який буде гарантований бюджетом ЄС, а не замороженими російськими активами, як планувалося раніше.

99% інвесторів погодилися обміняти ВВП-варанти на облігації