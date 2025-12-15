У понеділок, 15 грудня, готівковий валютний ринок України зафіксував новий ціновий рубіж. Низка українських банків підняла курс продажу європейської валюти до рівня 50 гривень за євро, а решта гравців ринку впритул наблизилися до цієї позначки.
Євро в банках почали продавати за 50 гривень
Хто продає найдорожче
Психологічний бар'єр у 50 гривень за євро вже подолали кілька фінансових установ. До списку банків, які виставили такий курс продажу, увійшли:
- ПУМБ;
- А-Банк;
- ТАСкомбанк;
- Кристалбанк;
- Метабанк;
- БТА Банк;
- Український банк реконструкції та розвитку (УБРР).
В інших банках та обмінних пунктах вартість валюти ЄС також зростає, наближаючись до круглої цифри. Середній курс продажу євро в касах банків станом на понеділок коливається в діапазоні 49,27 — 49,91 грн. На чорному ринку ситуація схожа: там євровалюту пропонують за ціною 49,66 — 49,85 грн.
Ситуація у найбільших банках
Лідери банківського сектору поки що утримують курс трохи нижче за 50 гривень, хоча різниця мінімальна. Готівкові курси продажу євро у найбільших установах виглядають так:
- Укрсиббанк: 49,95 грн;
- Приватбанк та Ощадбанк: 49,90 грн;
- Райффайзен Банк: 49,84 грн.
При цьому ПУМБ вже пропонує клієнтам валюту по 50,00 грн за євро (діапазон купівлі-продажу 49,30 — 50,00 грн).
