Євро в банках почали продавати за 50 гривень

У понеділок, 15 грудня, готівковий валютний ринок України зафіксував новий ціновий рубіж. Низка українських банків підняла курс продажу європейської валюти до рівня 50 гривень за євро , а решта гравців ринку впритул наблизилися до цієї позначки.

Хто продає найдорожче

Психологічний бар'єр у 50 гривень за євро вже подолали кілька фінансових установ. До списку банків, які виставили такий курс продажу, увійшли:

ПУМБ;

А-Банк;

ТАСкомбанк;

Кристалбанк;

Метабанк;

БТА Банк;

Український банк реконструкції та розвитку (УБРР).

В інших банках та обмінних пунктах вартість валюти ЄС також зростає, наближаючись до круглої цифри. Середній курс продажу євро в касах банків станом на понеділок коливається в діапазоні 49,27 — 49,91 грн. На чорному ринку ситуація схожа: там євровалюту пропонують за ціною 49,66 — 49,85 грн.

Ситуація у найбільших банках

Лідери банківського сектору поки що утримують курс трохи нижче за 50 гривень, хоча різниця мінімальна. Готівкові курси продажу євро у найбільших установах виглядають так:

При цьому ПУМБ вже пропонує клієнтам валюту по 50,00 грн за євро (діапазон купівлі-продажу 49,30 — 50,00 грн).

