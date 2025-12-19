Multi від Мінфін
19 грудня 2025, 8:44

99% інвесторів погодилися обміняти ВВП-варанти на облігації

Україна успішно завершила складну операцію з реструктуризації державного боргу, остаточно вивівши з обігу так звані ВВП-варанти — фінансовий інструмент, який міг коштувати країні мільярди доларів під час повоєнного відновлення. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Україна успішно завершила складну операцію з реструктуризації державного боргу, остаточно вивівши з обігу так звані ВВП-варанти — фінансовий інструмент, який міг коштувати країні мільярди доларів під час повоєнного відновлення.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Міністерство фінансів повідомило, що власники 99,06% варантів (на суму $2,635 млрд) підтримали пропозицію уряду щодо їх обміну на звичайні єврооблігації.

Умови угоди

Замість непередбачуваних варантів інвестори отримають нові облігації з фіксованим доходом.

  • Обмін: Варанти конвертуються у нові єврооблігації (переважно серії C) з коефіцієнтом 1,34. Це означає, що номінальна сума боргу зросте до приблизно $3,5 млрд, але вона стане фіксованою і прогнозованою.
  • Термін погашення: Нові папери мають бути повністю погашені у 2032 році (виплати тіла кредиту відбудуться частинами у 2030, 2031 та 2032 роках).

Ставка за новими облігаціями зростатиме поступово:

  • 4% річних — до лютого 2027 року;
  • 5,5% річних — до серпня 2029 року;
  • 7,25% річних — до кінця терміну.

Крім того, Україна виплатить інвесторам одноразову грошову винагороду (до 7% від суми обміну).

Чому ВВП-варанти називали «токсичними»

ВВП-варанти були випущені під час реструктуризації 2015 року. Їхня особливість полягала в тому, що виплати кредиторам залежали від темпів зростання економіки України: чим швидше росте ВВП, тим більше платить держава.

Мінфін навів розрахунки, які демонструють небезпеку цього інструменту:

  • Загроза майбутнього: У період 2025−2041 років, коли очікується швидке відновлення економіки після війни, виплати за варантами могли б сягнути від $6 млрд до $20 млрд.
  • Проблема 2023 року: Через те, що у 2023 році ВВП України відскочив на 5,3% після падіння, виникло зобов'язання виплатити кредиторам $643 млн, хоча реального покращення добробуту в країні не відбулося. Цю вимогу вдалося погасити («закрити») в рамках нинішньої угоди без вимивання живих грошей з бюджету.

Що це дає Україні

  • Економія: Держава економить мільярди доларів, які довелося б віддавати кредиторам лише за те, що економіка країни відновлюється після руйнувань.
  • Прогнозованість: Борг стає зрозумілим — є чіткий графік виплат та фіксовані відсотки, що відповідає вимогам МВФ.
  • Ресурси на оборону: Вивільнені кошти залишаються в бюджеті для фінансування армії та соціальних потреб.

Держава також анулює власні варанти на суму понад $600 млн, повністю закриваючи історію цього інструменту. Фінальні розрахунки за угодою відбудуться до кінця поточного року.

Чому інвестори погодилися?

ВВП-варанти є високоризиковим активом: в умовах війни існує ймовірність дефолту або того, що економічне зростання буде недостатнім для виплат. Отримавши натомість звичайні облігації (навіть із відстрочкою виплат), кредитори отримують гарантований грошовий потік і більш ліквідний інструмент, який легше продати на ринку. Згода 99% тримачів свідчить про те, що ринок вірить у здатність України обслуговувати цей новий, зрозумілий борг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
neverice
neverice
19 грудня 2025, 14:07
#
Тепер офіційно це питання закрито. Чудово.
сторінку переглядає maestro5 и 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
