Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
19 грудня 2025, 10:00

ЄС погодив €90 млрд для України: бюджетні гарантії замість російських активів

Після виснажливих 15-годинних переговорів, що завершилися в ніч на 19 грудня, лідери Європейського Союзу досягли консенсусу щодо фінансування України. Київ отримає кредит на 90 мільярдів євро, який буде гарантований бюджетом ЄС, а не замороженими російськими активами, як планувалося раніше. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Після виснажливих 15-годинних переговорів, що завершилися в ніч на 19 грудня, лідери Європейського Союзу досягли консенсусу щодо фінансування України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Репараційний кредит»: як це працюватиме

Це рішення є компромісним і тимчасовим, щоб забезпечити фінансування України у 2026 році. Перший транш очікується у другому кварталі.

Механізм погашення: Унікальність цього кредиту полягає в умові його повернення. Україна повинна буде погасити позику лише після того, як Росія виплатить репарації.

Активи РФ залишаються замороженими.

Якщо Москва відмовиться платити добровільно (що є найбільш вірогідним сценарієм), ЄС залишає за собою право використати заморожені активи для погашення цього боргу в майбутньому.

Розкол у ЄС: хто відмовився платити

Угода не є одностайною у фінансовому плані. Три країни офіційно відмовилися брати участь у фінансуванні цього кредиту:

  • Угорщина
  • Словаччина
  • Чехія

Ці держави раніше заявляли, що не підтримають використання коштів платників податків ЄС для України. Хоча вони не заблокували рішення політично (уникнувши вето), фінансовий тягар ляже на решту членів блоку.

Політична поразка прихильників конфіскації

Фінальна формула угоди стала політичною поразкою для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вони лобіювали ідею використання саме заморожених активів РФ (а не бюджету ЄС), щоб не навантажувати європейських платників податків. Проте прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер (де зберігається більшість активів у Euroclear) виступив категорично проти, побоюючись фінансових та юридичних ризиків для євро.

У результаті ініціативу про повне використання €210 млрд російських активів відклали.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+45
Я Саня
Я Саня
19 грудня 2025, 12:57
#
Ну і в чому там аж така політична поразка? Все вийшло дуже нормально і влаштувало усіх, а Урсула з Мерцом чим мають бути незадоволені? Тіло кредиту буде погашене з процетів на росактиви, вразі чого, їх заберуть для погашення. Де тут поразка? Поразка була б якби Україна нічого не отримала, але якщо отримала і раша за це так чи інакше платить, то як можна кричати про поразку?
+
0
bosyak
bosyak
19 грудня 2025, 13:28
#
«Тіло кредиту буде погашене з процетів на росактиви» — ні, з репарацій. І так, це добре. Бо ми отримаємо фінансування.
+
0
Я Саня
Я Саня
19 грудня 2025, 13:48
#
Не зовсім так. Тіло буде погашатися процентами. Але якщо процентів з якоїсь причини не буде, то заберуть їх з росактивів.
+
0
neverice
neverice
19 грудня 2025, 14:12
#
Ще одна дуже приємна новина. Нам цей варіант навіть краще, хоч і був планом Б для ЄС. Бо і гроші отримуємо і залишаються заморожені російські активи, з якимось шансом і їх отримати. І ніяких юридичних ризиків. На додачу, завдяки попередньому рішенню, розблокувати тепер російські активи можна лише більшістю голосів в ЄС (троянські коні не допоможуть).
Нам же — нуль зобов’язань і гарантоване фінансування на найближчі два роки.
Новини по темі
Всі новини
