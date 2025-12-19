ЄС погодив €90 млрд для України: бюджетні гарантії замість російських активів

Після виснажливих 15-годинних переговорів, що завершилися в ніч на 19 грудня, лідери Європейського Союзу досягли консенсусу щодо фінансування України. Київ отримає кредит на 90 мільярдів євро , який буде гарантований бюджетом ЄС, а не замороженими російськими активами, як планувалося раніше. Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

«Репараційний кредит»: як це працюватиме

Це рішення є компромісним і тимчасовим, щоб забезпечити фінансування України у 2026 році. Перший транш очікується у другому кварталі.

Механізм погашення: Унікальність цього кредиту полягає в умові його повернення. Україна повинна буде погасити позику лише після того, як Росія виплатить репарації.

Активи РФ залишаються замороженими.

Якщо Москва відмовиться платити добровільно (що є найбільш вірогідним сценарієм), ЄС залишає за собою право використати заморожені активи для погашення цього боргу в майбутньому.

Розкол у ЄС: хто відмовився платити

Угода не є одностайною у фінансовому плані. Три країни офіційно відмовилися брати участь у фінансуванні цього кредиту:

Угорщина

Словаччина

Чехія

Ці держави раніше заявляли, що не підтримають використання коштів платників податків ЄС для України. Хоча вони не заблокували рішення політично (уникнувши вето), фінансовий тягар ляже на решту членів блоку.

Політична поразка прихильників конфіскації

Фінальна формула угоди стала політичною поразкою для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Вони лобіювали ідею використання саме заморожених активів РФ (а не бюджету ЄС), щоб не навантажувати європейських платників податків. Проте прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер (де зберігається більшість активів у Euroclear) виступив категорично проти, побоюючись фінансових та юридичних ризиків для євро.

У результаті ініціативу про повне використання €210 млрд російських активів відклали.