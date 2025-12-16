Офіційний курс євро оновив історичний максимум

Національний банк України встановив на 17 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,1848 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.

Офіційні курси

Офіційний курс долара на 17 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1848 гривень за 1 долар (-0,06 грн).

На 17 грудня НБУ встановив вартість євро на рівні 49,6684 гривень.

Курс євро на 16 грудня був встановлений на новій історичній позначці — 49,6549, що на 17 копійок більше, ніж у понеділок (49,4678).

Раніше «Мінфін» повідомляв, що євро в банках почали продавати за 50 гривень.