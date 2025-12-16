Національний банк України встановив на 17 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,1848 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 6 копійок.
16 грудня 2025, 16:57
Офіційний курс євро оновив історичний максимум
Офіційні курси
Офіційний курс долара на 17 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1848 гривень за 1 долар (-0,06 грн).
На 17 грудня НБУ встановив вартість євро на рівні 49,6684 гривень.
Курс євро на 16 грудня був встановлений на новій історичній позначці — 49,6549, що на 17 копійок більше, ніж у понеділок (49,4678).
Раніше «Мінфін» повідомляв, що євро в банках почали продавати за 50 гривень.
Джерело: Мінфін
Коментарі