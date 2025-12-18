Multi від Мінфін
18 грудня 2025, 12:06

«Шагам бути»: Рада підтримала перейменування копійки на «шаг»

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перейменування копійки на «шаг». Відповідне рішення підтримали 264 народні депутати. Про це написав заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перейменування копійки на «шаг».
За часів УНР застосовувались марки шаг

Випуск «шагів»

За словами Железняка, НБУ заявляє що майже 14 млрд монет зараз є в обігу в Україні.

«Фактично, будуть тільки випускатися в майбутньому монети „50 шагів“ ще певний час (3−4 роки) приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше більше 1 грн», — йдеться у повидомленні.

Як зазначив Железняк, насправді, монети незалежно від назви вже майже скоро зникнуть в рамках інфляції та девальвації національної валюти.

Історія питання та ціна зміни

Ініціатором відмови від назви «копійка» виступив Національний банк України ще у вересні 2024 року.

Голова регулятора Андрій Пишний звернувся до спікера парламенту Руслана Стефанчука з проханням розпочати законодавчий процес. Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 1 жовтня 2025 року.

Фінансова сторона питання не передбачає додаткового навантаження на платників податків. Ще у квітні 2025 року Андрій Пишний запевнив, що перехід на «шаги» не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету.

Кошти витрачатимуться лише на планове карбування монет, яке відбувалося б у будь-якому випадку, незалежно від назви на аверсі.

Роман Мирончук
Коментарі - 1

Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
18 грудня 2025, 12:13
Навіть якщо ігнорувати «потрібність» даного перейменування — з усіх потенційних назв вибрали найнедолугішу.
