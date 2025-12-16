В Уряді думають над введенням нового податку на відбудову

Міністерство розвитку громад та територій розпочало роботу над створенням окремого Фонду відбудови України. У майбутньому основним джерелом його наповнення може стати спеціальний податок, проте його запровадження можливе лише після завершення бойових дій. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомила заступниця профільного міністра Альона Шкрум.

Чому міжнародних грошей недостатньо

За словами урядовиці, створення окремої структури — це вимушений крок. Нинішня архітектура світових фінансових установ не пристосована до реалій відновлення країни, в якій триває гаряча фаза війни.

«Жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни», — наголосила Шкрум.

Вона пояснила, що міжнародні донори мають складні бюрократичні процедури та вимагають високих державних гарантій. При цьому частка безповоротних грантів у загальному обсязі допомоги становить критично мало — лише 5−10%. Решта — це кредити, які лягають тягарем на майбутні покоління.

«Це проблема, бо кредити доведеться повертати нашим дітям. Це неправильно», — зазначила заступниця міністра.

Податок на відновлення: перспектива

Альона Шкрум повідомила, що у довгостроковій перспективі Україна може піти шляхом Японії, де Фонд відбудови наповнювався за рахунок окремого цільового податку. Однак вона запевнила: до закінчення війни про введення такого податку не йдеться.

Наразі головне завдання влади — побудувати фундамент: запустити інституцію та почати акумулювати внески міжнародних партнерів, навіть якщо спочатку ці суми будуть незначними.

Масштаби катастрофи

Потреба у власному інструменті фінансування продиктована колосальним обсягом руйнувань. Згідно з оцінкою RDNA3 (спільний звіт уряду та Світового банку), станом на лютий 2025 року вартість відновлення України оцінювалася у 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття.

Коментар Гетманцева

Голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев категорично заперечив, що в Україні буде такий податок.

«В жодному випадку, ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення. Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені нами кошти партнерів, зовнішні і внутрішні інвестиції, а також репараційні гроші від рф», — підкреслив нардеп.