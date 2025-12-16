Multi від Мінфін
16 грудня 2025, 17:42

В Уряді думають над введенням нового податку на відбудову

Міністерство розвитку громад та територій розпочало роботу над створенням окремого Фонду відбудови України. У майбутньому основним джерелом його наповнення може стати спеціальний податок, проте його запровадження можливе лише після завершення бойових дій. Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine повідомила заступниця профільного міністра Альона Шкрум.

Міністерство розвитку громад та територій розпочало роботу над створенням окремого Фонду відбудови України.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому міжнародних грошей недостатньо

За словами урядовиці, створення окремої структури — це вимушений крок. Нинішня архітектура світових фінансових установ не пристосована до реалій відновлення країни, в якій триває гаряча фаза війни.

«Жоден міжнародний банк у світі не був створений для відбудови країни під час війни», — наголосила Шкрум.

Вона пояснила, що міжнародні донори мають складні бюрократичні процедури та вимагають високих державних гарантій. При цьому частка безповоротних грантів у загальному обсязі допомоги становить критично мало — лише 5−10%. Решта — це кредити, які лягають тягарем на майбутні покоління.

«Це проблема, бо кредити доведеться повертати нашим дітям. Це неправильно», — зазначила заступниця міністра.

Податок на відновлення: перспектива

Альона Шкрум повідомила, що у довгостроковій перспективі Україна може піти шляхом Японії, де Фонд відбудови наповнювався за рахунок окремого цільового податку. Однак вона запевнила: до закінчення війни про введення такого податку не йдеться.

Наразі головне завдання влади — побудувати фундамент: запустити інституцію та почати акумулювати внески міжнародних партнерів, навіть якщо спочатку ці суми будуть незначними.

Масштаби катастрофи

Потреба у власному інструменті фінансування продиктована колосальним обсягом руйнувань. Згідно з оцінкою RDNA3 (спільний звіт уряду та Світового банку), станом на лютий 2025 року вартість відновлення України оцінювалася у 524 мільярди доларів протягом наступного десятиліття.

Коментар Гетманцева

Голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев категорично заперечив, що в Україні буде такий податок.

«В жодному випадку, ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення. Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені нами кошти партнерів, зовнішні і внутрішні інвестиції, а також репараційні гроші від рф», — підкреслив нардеп.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+90
BatonUA
BatonUA
16 грудня 2025, 17:58
#
Біженцям повезло не приймати участь ні зараз, ні потім
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
16 грудня 2025, 18:16
#
Алех каже, що одразу після закінчення війни нам виплатять репарації. Тому не потрібно ніяких податків, навпаки — кожному українцю мали би виплати справедливу та потужну компенсацію.
+
+15
TAN72
TAN72
16 грудня 2025, 18:16
#
Очередная кормушка для распила денег
+
0
roman731
roman731
16 грудня 2025, 18:17
#
«Ни один международный банк в мире не был создан для восстановления страны во время войны», — подчеркнула Шкрум. «Но получать зарплату за галюцинации о таком банке мы можем начать уже сегодня».
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
16 грудня 2025, 18:47
#
Репарації платитимуть українці.
+
+15
milon
milon
16 грудня 2025, 19:39
#
Как всегда главный ***  — это население
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
