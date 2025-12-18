Multi від Мінфін
18 грудня 2025, 20:00

Головне за четвер: Перейменування копійки в «шаг», нові правила щодо громадянства та ПДВ для ФОПів

Головні фінансові новини за четвер, 18 грудня.

«Шагу бути»: Рада підтримала перейменування копійки на «шаг»

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перейменування копійки на «шаг». Відповідне рішення підтримали 264 народні депутати.

З 16 січня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила щодо громадянства. Що зміниться

З 16 січня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила щодо громадянства, які вперше на законодавчому рівні визнають можливість мати більше ніж один паспорт. Для мільйонів українців за кордоном це може стати переломним моментом як у питаннях легалізації, так і у збереженні правового зв’язку з Україною.

Скільки в Україні віртуальних карток та в чому секрет їхньої популярності

Отримати банківську картку для вільних розрахунків та зняття готівки можна дистанційно лише за декілька хвилин. Фактично для цього потрібен лише смартфон, а чекати на «пластик» не потрібно. Чи можуть віртуальні картки повністю замінити фізичні, та чи є у них слабкі місця, розбирався «Мінфін».

Економіст Пітер Шифф: Біткоїн обвалиться раніше за долар

Американський економіст, президент брокерської компанії Euro Pacific Capital Пітер Шифф заявив, що при загрозі обвалу долара США першим із усіх активів може втратити свою цінність біткоїн.

ЄЦБ вчетверте зберіг відсоткову ставку без змін

Європейський центральний банк, як і очікувалося, у четвер, 18 грудня, зберіг відсоткові ставки без змін і підвищив деякі прогнози щодо економічного зростання та інфляції, що, ймовірно, зміцнить очікування інвесторів щодо відмови від подальшого зниження ставок, пише Reuters.

Частка долара США у міжнародних розрахунках зросла у листопаді

За листопад частка долара США в міжнародних розрахунках незначно зросла до 46,77%, після зниження у жовтні на 1,08 процентних пункту (п.п) випливає з оновленої статистики Swift. Зростання склало 0,06 п.п.

ФОПи почнуть платити ПДВ з 2027 року— Мінфін опублікував законопроєкт

Міністерство фінансів опублікувало законопроєкт про введення ПДВ для ФОПів з 2027 року.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
