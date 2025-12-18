Головне за четвер: Перейменування копійки в «шаг», нові правила щодо громадянства та ПДВ для ФОПів

З 16 січня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила щодо громадянства, які вперше на законодавчому рівні визнають можливість мати більше ніж один паспорт. Для мільйонів українців за кордоном це може стати переломним моментом як у питаннях легалізації, так і у збереженні правового зв’язку з Україною.

Скільки в Україні віртуальних карток та в чому секрет їхньої популярності

Отримати банківську картку для вільних розрахунків та зняття готівки можна дистанційно лише за декілька хвилин. Фактично для цього потрібен лише смартфон, а чекати на «пластик» не потрібно. Чи можуть віртуальні картки повністю замінити фізичні, та чи є у них слабкі місця, розбирався «Мінфін».

Економіст Пітер Шифф: Біткоїн обвалиться раніше за долар

Американський економіст, президент брокерської компанії Euro Pacific Capital Пітер Шифф заявив, що при загрозі обвалу долара США першим із усіх активів може втратити свою цінність біткоїн.