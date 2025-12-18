Multi від Мінфін
18 грудня 2025, 17:00

ЄЦБ вчетверте зберіг відсоткову ставку без змін

Європейський центральний банк, як і очікувалося, у четвер, 18 грудня, зберіг відсоткові ставки без змін і підвищив деякі прогнози щодо економічного зростання та інфляції, що, ймовірно, зміцнить очікування інвесторів щодо відмови від подальшого зниження ставок, пише Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Збереження ЄЦБ ставки на колишньому рівні можна вважати сигналом впевненості у поточному стані економіки єврозони: зростання перевищує очікування, а інфляція, незважаючи на зовнішні торгові потрясіння, залишається близькою до цільових орієнтирів регулятора, зазначає агентство.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Збереження ЄЦБ ставки на колишньому рівні можна вважати сигналом впевненості у поточному стані економіки єврозони: зростання перевищує очікування, а інфляція, незважаючи на зовнішні торгові потрясіння, залишається близькою до цільових орієнтирів регулятора, зазначає агентство.

Деталі

Європейський центральний банк 18 грудня вчетверте поспіль зберіг відсоткову ставку без змін, на рівні 2%: економіка єврозони утримує позиції на тлі глобальних торгових потрясінь, а інфляція залишається стабільною, зазначає Reuters. Це рішення співпало з очікуваннями учасників ринку.

«Очікується, що економічне зростання буде сильнішим, ніж у вересневих прогнозах, насамперед за рахунок внутрішнього попиту. Рада керуючих не бере на себе зобов'язання дотримуватися якогось конкретного траєкторії ставок», — йдеться у заяві ЄЦБ.

Читайте також: «Євро коштує набагато дорожче, ніж здається»: ЄЦБ може знову знизити ставки

Згідно з новими оцінками, інфляція складе 1,9% у 2026 році — вище за попередній прогноз у 1,7%, тоді як у 2027 році вона очікується на рівні 1,8%, що нижче вересневої оцінки в 1,9%. Перший прогноз на 2028 рік передбачає зростання цін на рівні 2% до кінця прогнозного горизонту, пише Reuters.

Прогнози щодо економічного зростання, які тепер явно перебувають на вищій траєкторії, також були підвищені: до 1,4% цього року проти 1,2%, які очікувалися три місяці тому. У 2026 році темпи зростання, як очікується, збережуться на порівнянні, передає агентство.

Читайте також: Румунія посіла перше місце щодо прискорення інфляції в ЄС

Інфляція у ЄС

Євростат оприлюднив дані за листопад 2025 року, які демонструють стабілізацію цін у регіоні: інфляція у єврозоні становила 2,1%, а у Євросоюзі загалом знизилася до 2,4%.

Проте за цими усередненими цифрами ховається колосальний розрив між економіками різних країн — майже від нульового зростання цін на Кіпрі до швидкої інфляції в Румунії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
