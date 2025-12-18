За листопад частка долара США в міжнародних розрахунках незначно зросла до 46,77%, після зниження у жовтні на 1,08 процентних пункту (п.п) випливає з оновленої статистики Swift. Зростання склало 0,06 п.п.
Частка долара США у міжнародних розрахунках зросла у листопаді
Частка валют у розрахунках
Крім цього, юань зберіг свої позиції та залишився на шостому місці у глобальному рейтингу платіжних валют. Його частка зросла — з 2,47% до 2,94%. Зросли й платежі у юанях — на 7,42%, коли загалом загальний показник усіх валют для платежів знизився на 9,57%.
Динаміка інших валют у листопаді:
Якщо взяти цивілізовані країни, де розвинені економіки, умовні топ 10−20, де будуть США, ЄС, Китай, Японія, Канада, Австралія — то раптом частка долара в розрахунках може виявитися не такою вже і високою, бо всі розвинені економіки просувають свою валюту, що добре видно на прикладі ЄС та Китаю, а ці результати «долар займає велику частку в розрахунках по світу» долару дають всілякі Зімбабве, Маврикій, Венесуела, Непал і тд. Там маючи пачку доларів — ти як бог, поки в тебе це не заберуть діти з калашами.