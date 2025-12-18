Частка долара США у міжнародних розрахунках зросла у листопаді

За листопад частка долара США в міжнародних розрахунках незначно зросла до 46,77%, після зниження у жовтні на 1,08 процентних пункту (п.п) випливає з оновленої статистики Swift. Зростання склало 0,06 п.п.

Частка валют у розрахунках

Крім цього, юань зберіг свої позиції та залишився на шостому місці у глобальному рейтингу платіжних валют. Його частка зросла — з 2,47% до 2,94%. Зросли й платежі у юанях — на 7,42%, коли загалом загальний показник усіх валют для платежів знизився на 9,57%.

Динаміка інших валют у листопаді: