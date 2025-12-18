З 16 січня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила щодо громадянства. Що зміниться

З 16 січня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила щодо громадянства, які вперше на законодавчому рівні визнають можливість мати більше ніж один паспорт. Для мільйонів українців за кордоном це може стати переломним моментом як у питаннях легалізації, так і у збереженні правового зв’язку з Україною. Про що розповідає visitukraine.today.

Що означає новий закон на практиці

Закон, який набуде чинності у січні 2026 року, офіційно визнає право українців мати кілька громадянств у визначених випадках. Головний принцип — отримання іноземного паспорта більше не означатиме автоматичної втрати українського.

Це дозволить легально поєднувати громадянство України з громадянством інших держав, без ризиків адміністративних санкцій чи правової невизначеності. Водночас Україна й надалі розглядатиме таких осіб як своїх громадян у внутрішніх правовідносинах із відповідними правами та обов’язками.

Як зміниться становище українців за кордоном

Для тих, хто проживає в Європі, Північній Америці чи інших країнах, закон відкриває можливість повноцінної інтеграції: отримання громадянства країни проживання, доступ до соціальних програм, ринку праці та виборчих прав без необхідності відмовлятися від українського паспорта.

Окремо це спрощує податкові, міграційні та спадкові питання, які раніше часто вирішувалися у «ручному режимі» або через юридичні обхідні шляхи.

Перетин кордону та документи: що залишиться без змін

Попри легалізацію множинного громадянства, порядок перетину українського кордону не змінюється. Для виїзду з України та в'їзду назад громадяни й надалі зобов’язані використовувати українські документи. Іноземний паспорт не може бути підставою для перетину кордону з української сторони.

Це важливий момент, який часто викликає плутанину, і його варто враховувати ще на етапі планування отримання другого громадянства.

З якими країнами множинне громадянство стане реальністю?

Новий підхід передбачає, що множинне громадянство буде можливим насамперед із країнами, які мають зрозумілі, прозорі та взаємні правові механізми. Серед держав, з якими такий формат очікується у першу чергу, — США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія.

Водночас закон відкриває можливість спростити отримання українського громадянства й для іноземців із цих країн, що може позитивно вплинути на економіку, інвестиції та міжнародну співпрацю.