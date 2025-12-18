Економіст Пітер Шифф: Біткоїн обвалиться раніше за долар

Американський економіст, президент брокерської компанії Euro Pacific Capital Пітер Шифф заявив , що при загрозі обвалу долара США першим із усіх активів може втратити свою цінність біткоїн.

Падіння біткоїну

Економіст опублікував твіт, де припустив, що обвал першої криптовалюти може навіть випередити обвал долара США.

Твіт з'явився на тлі зростання вартості золота вище $4300 за тройську унцію, а срібла — понад $66.

Шифф бачить у рекордних максимумах дорогоцінних металів свідчення того, що в період економічної невизначеності люди більше довіряють саме цим активам.

Щодо біткоїну, останні місяці він демонструє сильну волатильність. Зараз BTC торгується близько $87 000, управившись за останній тиждень на 6,4%.

За словами Шіффа, ідея криптоентузіастів, що купівля біткоїну захистить їх накопичення від послаблення долара США, втрачає свою силу. Економіст закликав біткоін-ходлерів не покладатися на BTC як на захисний актив під час економічної кризи — це все одно, що «стрибати з вогню та в полум'я», висловився криптоскептик.

Нещодавно Шифф припустив, що біткоїн може обвалитися до $100 — нехай не одразу, але за кілька років. Раніше економіст пояснював можливий обвал біткоїну відсутністю монети внутрішньої цінності — на відміну від акцій технологічних компаній.