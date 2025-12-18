Multi від Мінфін
18 грудня 2025, 13:14

ФОПи почнуть платити ПДВ з 2027 року— Мінфін опублікував законопроєкт

Міністерство фінансів опублікувало законопроєкт про введення ПДВ для ФОПів з 2027 року. Про це написав заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Міністерство фінансів опублікувало законопроєкт про введення ПДВ для ФОПів з 2027 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонує змінити Мінфін

  • встановлення з 01 січня 2027 року обов’язку реєстрації як платника податку на додану вартість у контролюючому органі для ФОП, якщо у разі досягнення загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів / послуг протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).

Читайте також: У Міністерстві фінансів розповіли, коли змінять оподаткування ФОП

«Далі до 15 січня 2026 року десь Уряд внесе законопроєкт (це буде виконання prior action МВФ) і буде тиснути щоб до кінця березня 2026 року ухвалити (це буде вже маяк МВФ)», — пояснив Железняк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 17

+
+15
ESP3
ESP3
18 грудня 2025, 13:28
#
***
+
+90
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 грудня 2025, 13:30
#
А недавно писали на Мінфіні що Гетманцев божився що такого податку не буде…
+
+60
malfar
malfar
18 грудня 2025, 13:51
#
Йому вірити-себе не поважати
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 грудня 2025, 15:57
#
ПДВ введений достатньо давно, просто ФОПи
раніше про такий податок нічого не чули.
Тепер будуть знати.
+
+75
Ramo
Ramo
18 грудня 2025, 13:34
#
Зе end спрощеної системи оподаткування.
+
+45
kalchu
kalchu
18 грудня 2025, 13:50
#
Тобто ФОПом я буду ще один рік
+
0
reomur
reomur
18 грудня 2025, 15:11
#
Ну тепер або виїзжати або на Майдан 3
+
0
Vadimra
Vadimra
18 грудня 2025, 15:39
#
Детская наивность.

Никто никуда не поедет. Об этой «стратегии» уже говорят полностью открыто.
Только сегодня я читал интервью с Магамедрасуловым, где он говорит, что преимущественное большинство наездов на бизнес со стороны правоохранительных органов обусловлено исключительно финансовыми аппетитами проверяющих.
Сегодня же на Форбс опубликовано исследование среди предпринимателей об особенностях налогового администрирования в Украине
" …
Кроме того, предприниматели считают, что ГНС скорее способствует схемам уклонения от налогов (27,5%), чем эффективно препятствует им (22%)…"

https://forbes.ua/ru/money/v-es-pdv-i-v-ukraini-pdv-mi-odnakovi-chomu-zagalniy-sistemi-opodatkuvannya-potribne-lyudske-oblichchya-ale-minfin-chomus-na-tse-zakrivae-ochi-rozpovidae-dmitro-boyarchuk-17122025−34925
Практически открыто говорится, что Налоговая создает искусственные проблемы для бизнеса, чтобы получить взятку.

Так что конвертцентры с нетерпением ждут толпы новых клиентов, чтобы объяснить им как легко и просто работать с ними при поддержки такого честного гуру налоговой науки как Гетьманцев
+
0
reomur
reomur
18 грудня 2025, 15:49
#
По перше: Ну і де тут наївність. А по друге: пишить українською, тому що від свинособачої нудить.
+
0
Vadimra
Vadimra
18 грудня 2025, 15:54
#
«Ну тепер або виїзжати або на Майдан 3»

Ну і де тут наївність

Тому ще більшість обере третій варіант: конвертцентри.
Думати інакше, на мою думку, наівно
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 грудня 2025, 15:59
#
Невже тепер там будуть шкарпетками торгувати…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 грудня 2025, 16:02
#
Знайомі з ІТ-контор, де ІТ-ФОПи горбатяться на галерах вже оприлюднили рішення — ІТ ФОПам будуть платити від 900 до 980 тис грн на рік, а значить без ПДВ, а різницю коштів будуть виплачувати щомісячно, як штатним працівникам, звісно з нарахуванням 22% ЕСВ та утриманням НДФЛ та ВС. Трошки меньше грошенят буде осідати в гаманцях ІТ-ФОПів, а трошки більше піде до бюджету, але варіант закриття ІТ-ФОПів і робота в штаті компанії на повну зарплату з нарахуванням 22% ЕСВ та утриманням НДФЛ та ВС поки навіть не розглядається.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 грудня 2025, 16:13
#
Скільки будуть платити у конвертах тобі звістно не скажуть, бо настукаєшь у ДФС…
+
0
Vadimra
Vadimra
18 грудня 2025, 16:19
#
Qwerty1999

Ще вчора ви писали таке:

«Про зміни в законодавстві про ПДВ для ФОПів, про які зараз так багато істерять, особливо закордонні підприємці — раніше 2027 року законодавство про обов’язкову реєстрацію платником ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі не буде введено в дію, тож є ще цілий рік на його обговорення та моделювання економічних наслідків.»

Тільки сьогодні вийшла ця стаття з конкретикой про 2027.
А в ІТ конторах вже дуже оперативно прийняли рішення на 2027 рік і ще встигли розповсюдити цю інфу серез підрядників.

На кого разрахована ця тупа брехня?
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 грудня 2025, 16:28
#
Олігархи-айтішники — головний об"єкт ненависті Кверті
+
0
Vadimra
Vadimra
18 грудня 2025, 16:39
#
Не все так однозначно.
Бо у вівторок він складає перелік ІТ олігархів, у середу він раптово додає туди Роніса із Комфі (при чому підкреслює, що саме Роніс з декільких співласників Комфі є ІТ олихархом), в четверг qwerty починає опрацьовувати законодавчу базу для розуміння, хто такі олігархи, в п’ятницю qwerty з жахом приходить до висновку, що в Україні є тільки один олігарх. І це його любий Петро Олексійович. Коло замкнулось. Змія кусає себе за хвіст.
Де був, що і скільки пив qwerty після цього на вихідних, нам залишається тільки здогадуватися
+
0
ESP3
ESP3
18 грудня 2025, 16:31
#
Вводят НДС для ФОП, меняют копейки на шаги.

Если будут выборы, то до этого принципиально планировал голосовать за Зеленского, теперь естественно выберу другого кандидата
