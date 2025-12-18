ФОПи почнуть платити ПДВ з 2027 року— Мінфін опублікував законопроєкт

Міністерство фінансів опублікувало законопроєкт про введення ПДВ для ФОПів з 2027 року. Про це написав заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Що пропонує змінити Мінфін

встановлення з 01 січня 2027 року обов’язку реєстрації як платника податку на додану вартість у контролюючому органі для ФОП, якщо у разі досягнення загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів / послуг протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).

«Далі до 15 січня 2026 року десь Уряд внесе законопроєкт (це буде виконання prior action МВФ) і буде тиснути щоб до кінця березня 2026 року ухвалити (це буде вже маяк МВФ)», — пояснив Железняк.