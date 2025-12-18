Міністерство фінансів опублікувало законопроєкт про введення ПДВ для ФОПів з 2027 року. Про це написав заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
18 грудня 2025, 13:14
ФОПи почнуть платити ПДВ з 2027 року— Мінфін опублікував законопроєкт
Що пропонує змінити Мінфін
- встановлення з 01 січня 2027 року обов’язку реєстрації як платника податку на додану вартість у контролюючому органі для ФОП, якщо у разі досягнення загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів / послуг протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).
«Далі до 15 січня 2026 року десь Уряд внесе законопроєкт (це буде виконання prior action МВФ) і буде тиснути щоб до кінця березня 2026 року ухвалити (це буде вже маяк МВФ)», — пояснив Железняк.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 17
раніше про такий податок нічого не чули.
Тепер будуть знати.
Никто никуда не поедет. Об этой «стратегии» уже говорят полностью открыто.
Только сегодня я читал интервью с Магамедрасуловым, где он говорит, что преимущественное большинство наездов на бизнес со стороны правоохранительных органов обусловлено исключительно финансовыми аппетитами проверяющих.
Сегодня же на Форбс опубликовано исследование среди предпринимателей об особенностях налогового администрирования в Украине
" …
Кроме того, предприниматели считают, что ГНС скорее способствует схемам уклонения от налогов (27,5%), чем эффективно препятствует им (22%)…"
https://forbes.ua/ru/money/v-es-pdv-i-v-ukraini-pdv-mi-odnakovi-chomu-zagalniy-sistemi-opodatkuvannya-potribne-lyudske-oblichchya-ale-minfin-chomus-na-tse-zakrivae-ochi-rozpovidae-dmitro-boyarchuk-17122025−34925
Практически открыто говорится, что Налоговая создает искусственные проблемы для бизнеса, чтобы получить взятку.
Так что конвертцентры с нетерпением ждут толпы новых клиентов, чтобы объяснить им как легко и просто работать с ними при поддержки такого честного гуру налоговой науки как Гетьманцев
Ну і де тут наївність
Тому ще більшість обере третій варіант: конвертцентри.
Думати інакше, на мою думку, наівно
Ще вчора ви писали таке:
«Про зміни в законодавстві про ПДВ для ФОПів, про які зараз так багато істерять, особливо закордонні підприємці — раніше 2027 року законодавство про обов’язкову реєстрацію платником ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній системі не буде введено в дію, тож є ще цілий рік на його обговорення та моделювання економічних наслідків.»
Тільки сьогодні вийшла ця стаття з конкретикой про 2027.
А в ІТ конторах вже дуже оперативно прийняли рішення на 2027 рік і ще встигли розповсюдити цю інфу серез підрядників.
На кого разрахована ця тупа брехня?
Бо у вівторок він складає перелік ІТ олігархів, у середу він раптово додає туди Роніса із Комфі (при чому підкреслює, що саме Роніс з декільких співласників Комфі є ІТ олихархом), в четверг qwerty починає опрацьовувати законодавчу базу для розуміння, хто такі олігархи, в п’ятницю qwerty з жахом приходить до висновку, що в Україні є тільки один олігарх. І це його любий Петро Олексійович. Коло замкнулось. Змія кусає себе за хвіст.
Де був, що і скільки пив qwerty після цього на вихідних, нам залишається тільки здогадуватися
Если будут выборы, то до этого принципиально планировал голосовать за Зеленского, теперь естественно выберу другого кандидата