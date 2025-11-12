Головне за середу: податки для банків, ОВДП, падіння долара

Комітет Гетманцева підтримав 50% податок для банків на 2026 рік всупереч позиції Нацбанку

Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає тимчасове запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків у 2026 році. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев 12 листопада. Це рішення йде врозріз з попередньою позицією Ради з фінансової стабільності, до якої входить керівництво НБУ та Мінфіну.

Мінфін розмістив ОВДП на 9,1 мільярда. Які облігації обирають інвестори