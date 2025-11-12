Головні фінансові новини за середу, 12 листопада.
Головне за середу: податки для банків, ОВДП, падіння долара
Комітет Гетманцева підтримав 50% податок для банків на 2026 рік всупереч позиції Нацбанку
Профільний комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 14097, який передбачає тимчасове запровадження 50% ставки податку на прибуток для банків у 2026 році. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев 12 листопада. Це рішення йде врозріз з попередньою позицією Ради з фінансової стабільності, до якої входить керівництво НБУ та Мінфіну.
Мінфін розмістив ОВДП на 9,1 мільярда. Які облігації обирають інвестори
Міністерство фінансів 11 листопада 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Акції SoftBank обвалились через продаж частки Nvidia на $5,8 млрд
Акції японської технологічної групи SoftBank Group Corp. у середу впали на 10% після того, як компанія розкрила інформацію про повний продаж свого пакету акцій виробника чипів Nvidia на суму $5,8 мільярдів.
ФГВФО запевнив, що має достатньо коштів на виплати вкладникам РВС Банку
НБУ заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в Міжнародному інвестиційному банку
«Це ще не дно»: аналітик попереджає про подальше падіння долара
Долар, незважаючи на недавнє падіння, опуститься ще нижче, вважає глава Eurizon SLJ Capital Стівен Джен, який прогнозує подальше зниження привабливості американської валюти. Стівен Джен, відомий своєю «теорією доларової посмішки», ставить на те, що індекс долара впаде ще на 13,5% у термін президентства Дональда Трампа, що залишився.
