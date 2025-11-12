НБУ заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в Міжнародному інвестиційному банку

Національний банк заборонив Петру Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в Міжнародному інвестиційному банку. Про це повідомляє регулятор.

Право голосу

«Застосовано захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використання власнику опосередкованої істотної участі в АТ «МІБ» Порошенку права голосу за 58 972 простими іменними акціями МІБ, що становить 64,98292% статутного капіталу цього акціонерного товариства, якими Порошенко володіє опосередковано через володіння 100% акцій ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», — йдеться в ньому.

Рішення ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 20 жовтня.

Ділова репутація Порошенка

Як писав «Мінфін», Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 28 квітня 2025 року визнав ділову репутацію Петра Порошенка як власника 64,98292% акцій МІБ небездоганною через застосування до нього санкцій РНБО указом президента від 12 лютого 2025 року.

Раніше, 12 лютого Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти Порошенка.