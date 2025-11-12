НБУ заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в Міжнародному інвестиційному банку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 листопада 2025, 8:26

НБУ заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в Міжнародному інвестиційному банку

Національний банк заборонив Петру Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в Міжнародному інвестиційному банку. Про це повідомляє регулятор.

Національний банк заборонив Петру Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в Міжнародному інвестиційному банку.
Фото: Петро Порошенко

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Право голосу

«Застосовано захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використання власнику опосередкованої істотної участі в АТ «МІБ» Порошенку права голосу за 58 972 простими іменними акціями МІБ, що становить 64,98292% статутного капіталу цього акціонерного товариства, якими Порошенко володіє опосередковано через володіння 100% акцій ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», — йдеться в ньому.

Рішення ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури 20 жовтня.

Читайте також: Нацкомісія відмовила інвестфонду Порошенка у продовженні роботи

Ділова репутація Порошенка

Як писав «Мінфін», Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ 28 квітня 2025 року визнав ділову репутацію Петра Порошенка як власника 64,98292% акцій МІБ небездоганною через застосування до нього санкцій РНБО указом президента від 12 лютого 2025 року.

Раніше, 12 лютого Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти Порошенка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
12 листопада 2025, 11:02
#
Фух, нейтралізували найважливішу проблему в країні. Можливо варто пошукати звʼязок з Енергоатомом?
+
0
MAXAOH
MAXAOH
12 листопада 2025, 11:16
#
Хорошая новость!
+
0
Три літри
Три літри
12 листопада 2025, 11:36
#
Подобаєтся беспредел? Пролетарі таке полюбляють.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
12 листопада 2025, 11:53
#
Твоё нытьё нравится. очень!)
+
0
Три літри
Три літри
12 листопада 2025, 12:12
#
Та я ж і пишу — пролетарі таке полюбляють
+
0
MAXAOH
MAXAOH
12 листопада 2025, 12:31
#
Твои слёзки любят все)))
+
0
Три літри
Три літри
12 листопада 2025, 11:34
#
Правильно, це ж не Міндич якийсь, чи там Галущенко. Так його!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає MAXAOH и 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами