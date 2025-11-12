ФГВФО запевнив, що має достатньо коштів на виплати вкладникам РВС Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатить вкладникам РВС Банку близько 300 млн грн відшкодування. Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Яку суму отримають вкладники

Сума гарантованого відшкодування вкладникам банку становить близько 300 млн грн.

«Фонд має цілком достатньо фінансових ресурсів для стовідсоткового відшкодування коштів усім вкладникам РВС Банку», — йдеться у повідомленні.

Коли розпочнуть виплати

Зазначається, що під час тимчасової адміністрації Фонд розпочне виплачувати відшкодування коштів фізичним особам та ФОП за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 4 листопада 2025 року включно, та за договорами банківського рахунку.

Фонд у будь-якому випадку розпочинає гарантовані виплати не пізніше ніж через 20 робочих днів від запровадження тимчасової адміністрації.

У Фонді нагадали, що під час дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення діє повна гарантія за вкладами. Вкладники отримають відшкодування у розмірі 100% включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня 4 листопада 2025 року.

Передісторія

Як писав раніше «Мінфін», 4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС БАНК» до категорії неплатоспроможних. Вже 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.